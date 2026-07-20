دیدار فرمانده نیروی هوایی عربستان و معاون سنتکام
دو طرف در جریان این دیدار درخصوص راههای توسعه همکاری و هماهنگی مشترک میان ریاض و سنتکام به بحث و تبادلنظر پرداختند.
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فرمانده نیروی هوایی عربستان و معاون فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در جریان دیدار با یکدیگر در خصوص راههای تقویت همکاری و هماهنگی نظامی دوجانبه گفتوگو کردند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت دفاع عربستان سعودی با صدور بیانیهای اعلام کرد که مزید العمرو، فرمانده نیروی هوایی این کشور با پاتریک فرانک، معاون فرمانده سنتکام دیدار کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، در این بیانیه همچنین آمده است که دو طرف در جریان این دیدار درخصوص راههای توسعه همکاری و هماهنگی مشترک میان ریاض و سنتکام به بحث و تبادلنظر پرداختند.
این دومین دیدار میان وزارت دفاع عربستان و سنتکام در روزهای اخیر با هدف تقویت همکاری نظامی است.
این مذاکرات همزمان با تشدید تنشهای منطقهای و تجدید رویارویی میان تهران و واشنگتن است.
گزارش خطا
مذاکره با آمریکا هیچ تاثیری در رفع مشکلات کشور ندارد/ مذاکره کردن با این دولت، عاقلانه، هوشمندانه، شرافتمندانه نیست/اگر آمریکاییها ما را تهدید کنند، تهدیدشان میکنیم
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