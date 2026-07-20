صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیدار فرمانده نیروی هوایی عربستان و معاون سنتکام

دو طرف در جریان این دیدار درخصوص راه‌های توسعه همکاری و هماهنگی مشترک میان ریاض و سنتکام به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۳۸
| |
7665 بازدید
|
۲
دیدار فرمانده نیروی هوایی عربستان و معاون سنتکام

فرمانده نیروی هوایی عربستان و معاون فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در جریان دیدار با یکدیگر در خصوص راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی نظامی دوجانبه گفت‌وگو کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت دفاع عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مزید العمرو، فرمانده نیروی هوایی این کشور با پاتریک فرانک، معاون فرمانده سنتکام دیدار کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، در این بیانیه همچنین آمده است که دو طرف در جریان این دیدار درخصوص راه‌های توسعه همکاری و هماهنگی مشترک میان ریاض و سنتکام به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این دومین دیدار میان وزارت دفاع عربستان و سنتکام در روزهای اخیر با هدف تقویت همکاری نظامی است.

این مذاکرات همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و تجدید رویارویی میان تهران و واشنگتن است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
عربستان سنتکام نیروی هوایی دیدار
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار قاطع انصارالله یمن به عربستان
فوری/ یمن محاصرۀ دریایی بر عربستان اعمال کرد 
سانسور شدید سنتکام درباره آمار تلفات در جنگ
دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش با رهبری
ادعای سنتکام : ایران کنترل تنگه هرمز را ندارد
رایزنی سفیر ایران و دیپلمات ارشد سعودی
مذاکره با آمریکا هیچ تاثیری در رفع مشکلات کشور ندارد/ مذاکره کردن با این دولت، عاقلانه، هوشمندانه، شرافتمندانه نیست/اگر آمریکایی‌ها ما را تهدید کنند، تهدیدشان میکنیم
دور تازه حملات موشکی و پهپادی روسیه به کی‌یف
سنتکام مدعی توقیف یک کشتی ایرانی شد
روسیه دیدار پوتین با ترامپ در عربستان را تکذیب کرد
دیدار مقامات دفاعی ایران و عربستان در روسیه
چرا دستور تأسیس نیروی هوایی حشدالشعبی صادر شده است؟!
امیر صباحی: خبر‌های خوبی از پدافند هوایی در راه است
جزئیات دیدار دیپلمات ارشد عربستان با عراقچی
پشت‌پرده همکاری‌های جدید آمریکا و سوریه!
پکن، محل دیدار وزرای امور خارجه ایران و عربستان
عقابان تیز پروازی که آسمان خونین شهر را سرخگون کردند
دیدار خاخام یهودی با پادشاه سعودی
جزئیات دیدار وزیر کشور عربستان با رئیس سازمان حج
سلاح خارق‌العاده هیتلر برای نابودی آمریکا
سرمایه‌گذاری ارتش آمریکا روی یک اختراع عجیب
«کوثر»، جدیدترین پروژه هوایی ایران
22 بهمن امسال تماشایی خواهد بود/ در بحث عدالت و برداشتن فاصله‌ بین اقشار مختلف عقب ماندیم/ حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
کاربر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
7
پاسخ
تروریست ها در توطئه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
خاک بر سر هر دو تون که نوکر اسرائیل و نتانیاهو ئین !!!!
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
آمریکا جزایر را اشغال کند ایران نیازی به بازپس‌گیری فوری ندارد/ «ترامپ چنین ریسکی نخواهد کرد»
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد
اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
تصاویر چپ کردن مرگبار خودرو آفرود در مرنجاب +18
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۵۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oT0
tabnak.ir/005oT0