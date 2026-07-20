رضاییان سی وهفتمین بازیکن برتر جام جهانی!
رامین رضاییان با ۲ گل و یک پاسگل به عنوان سیوهفتمین بازیکن برتر جام جهانی انتخاب شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۳۶| |
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رامین رضاییان، مدافع تیم ملی ایران، در جام جهانی ۲۰۲۶ با ثبت ۲ گل و ۱ پاس گل، عملکردی درخشان و تاریخی از خود به جای گذاشت.
به گزارش تابناک، جایگاه رضاییان در جمع بهترینها به این شکل است؛
۲ گل (به همراه ۱ پاس گل) در ۳۰۹ دقیقه بازی
رتبه ۳۷ در جدول گلزنان و پاسورهای جام جهانی
همرتبه با ستارگانی چون ریاض محرز (الجزایر)، ماکسی آرائوخو (اروگوئه)، سوفیان رحیمی (مراکش)، پاپا گیه (سنگال) و نیکولاس پهپه (ساحل عاج).
گزارش خطا
ساپینتو: سخت بود که تیم ملی ایران عملکرد بهتری داشته باشد/ رامین رضاییان در جام جهانی فوقالعاده بود
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