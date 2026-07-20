رامین رضاییان با ۲ گل و یک پاس‌گل به عنوان سی‌‌و‌هفتمین بازیکن برتر جام جهانی انتخاب شد.

رامین رضاییان، مدافع تیم ملی ایران، در جام جهانی ۲۰۲۶ با ثبت ۲ گل و ۱ پاس گل، عملکردی درخشان و تاریخی از خود به جای گذاشت.

به گزارش تابناک، جایگاه رضاییان در جمع بهترین‌ها به این شکل است؛

۲ گل (به همراه ۱ پاس گل) در ۳۰۹ دقیقه بازی

رتبه ۳۷ در جدول گلزنان و پاسورهای جام جهانی

هم‌رتبه با ستارگانی چون ریاض محرز (الجزایر)، ماکسی آرائوخو (اروگوئه)، سوفیان رحیمی (مراکش)، پاپا گیه (سنگال) و نیکولاس په‌په (ساحل عاج).



