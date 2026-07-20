عکس: خداحافظیِ باشکوهِ اسطوره؛ مسی و رکوردِ ۶ جام جهانی
لیونل مسی، کاپیتان آرژانتین، با حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در کنار کریستیانو رونالدو به رکورد بینظیر ۶ دوره حضور در این تورنمنت رسید؛ سفری که از نوجوانی در آلمان تا قهرمانی در قطر و فینال ۲۰۲۶ ادامه داشت. این رکورد، نقطه پایانی بر مسیر درخشان کاپیتان آرژانتین در بزرگترین ویترین فوتبال جهان است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
مری
۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۸
اشکهات بخاطر باخت فینال، در ازای اشکهای مادران کودکان وطنمان
بای بای پسرصهیونیستی
بای بای پسرصهیونیستی