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کد خبر: ۱۳۸۵۶۳۱
بازدید: ۷۶۰۹
نظرات: ۶

عکس: خداحافظیِ باشکوهِ اسطوره؛ مسی و رکوردِ ۶ جام جهانی

لیونل مسی، کاپیتان آرژانتین، با حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در کنار کریستیانو رونالدو به رکورد بی‌نظیر ۶ دوره حضور در این تورنمنت رسید؛ سفری که از نوجوانی در آلمان تا قهرمانی در قطر و فینال ۲۰۲۶ ادامه داشت. این رکورد، نقطه پایانی بر مسیر درخشان کاپیتان آرژانتین در بزرگترین ویترین فوتبال جهان است.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی خداحافظیِ باشکوه لیونل مسی کاپیتان آرژانتین نقطه پایانی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۷
چه عکس های قشنگی گذاشتید
پاسخ
10
4
نامی
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۸
درود و سپاس برای همه لحظه های زیبایی که برایمان پدید آوردی.
پاسخ
15
7
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۶
پسر خوب فیفا و صهیونیست ها بای بای
پاسخ
17
14
مری
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۸
اشک‌هات بخاطر باخت فینال، در ازای اشک‌های مادران کودکان وطن‌مان
بای بای پسرصهیونیستی
پاسخ
14
12
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۷
صهیونیست پلشت برو به جهنم
پاسخ
14
9
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۵
پاس هاش واقعا دقیق بود ، ولی نه کسی بود توپرو بهش برسونه نه وقتی پاس میداد کسی میتونست استفاده کنه .
پاسخ
6
4