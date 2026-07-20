حمله آمریکا به نقطهای در حومه بندر امام خمینی(ره)
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از وقوع یک تهاجم موشکی به نقطهای در حومه شهر بندر امام خمینی(ره) خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۲۹| |
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ولیالله حیاتی در تشریح جزئیات این تهاجم اعلام کرد: بامداد امروز در پی تهاجم موشکی دشمن تروریستی آمریکا، یک نقطه در اطراف شهر بندر امام خمینی (ره) هدف اصابت موشک قرار گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی با بیان اینکه این رخداد خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است تاکید کرد: جزئیات و اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید.
در پی تهاجم موشکی آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته یک نقطه در اطراف شهر شادگان مورد اصابت موشک قرار گرفت.
وی افزود: این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته.
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