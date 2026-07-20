صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله آمریکا به نقطه‌ای در حومه بندر امام خمینی(ره)

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از وقوع یک تهاجم موشکی به نقطه‌ای در حومه شهر بندر امام خمینی(ره) خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۲۹
| |
2986 بازدید
|
۲

حمله آمریکا به نقطه‌ای در حومه بندر امام خمینی(ره)

عکس تزیینی است

ولی‌الله حیاتی در تشریح جزئیات این تهاجم اعلام کرد: بامداد امروز در پی تهاجم موشکی دشمن تروریستی آمریکا، یک نقطه در اطراف شهر بندر امام خمینی (ره) هدف اصابت موشک قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی با بیان اینکه این رخداد خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است تاکید کرد: جزئیات و اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید.

در پی تهاجم موشکی آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته یک نقطه در اطراف شهر شادگان مورد اصابت موشک قرار گرفت.

وی افزود: این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته.
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
بندر امام خمینی خوزستان حمله آمریکا به ایران شادگان
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رئیس اداره آبفای بندر امام خمینی (ره) بازداشت شد
تالاب شادگان
وقوع آتش‌سوزی در پتروشیمی بندر امام + جزئیات
ورود دادستان بندر امام به حادثه اسکله پتروشیمی رازی
کشف ۲۳ هزارلیتر گازوییل قاچاق در شادگان
مدارس برخی شهر‌های خوزستان دوشنبه تعطیل هستند
۴۰۰ نخل خرمای شادگان در آتش سوخت
برخورد سانتافه با پایه برق در بندر امام خمینی
وقوع آتش‌سوزی در بندر امام خمینی(ره)
مدارس و ادارات یک شهر خوزستان تعطیل شد
برداشت خرما در شادگان
تیراندازی به منزل پدر عضو شورای شهر شادگان
برداشت خرمای استعمران در شادگان
تیراندازی به دفتر امام جمعه شادگان
برداشت گندم از مزارع به زیر آب رفته شادگان
ادارات دولتی بندر امام خمینی (ره) امروز تعطیل است
رها کردن سگ‌های بلاصاحب با دهان بسته در بندر امام
تعطیلی مدارس چهار شهر خوزستان
فرماندار شهر قدس: من دستور تير دادم!/فرد اهانت‌کننده به «کودک زباله‌گرد» در استان البرز بازداشت شد/فوت ۵۶ تن از آغاز موج شیوع آنفلوآنزا تاکنون
هورالعظیم و دریاچه شادگان پر آب شدند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
5
پاسخ
مرگ بر آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
0
پاسخ
ما که نمیتونیم نفت بفروشسم من میگم هر شب یه چاه نفت منطقه رو آتش بزنیم تا دیگه چشمشون از تنگه هرمز بردان
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
آمریکا جزایر را اشغال کند ایران نیازی به بازپس‌گیری فوری ندارد/ «ترامپ چنین ریسکی نخواهد کرد»
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد
اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
تصاویر چپ کردن مرگبار خودرو آفرود در مرنجاب +18
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۵۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oSr
tabnak.ir/005oSr