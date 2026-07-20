عکس: نوآوری در فینال جام جهانی؛ برگزاری اولین نمایش بیندونیمه در تاریخ فوتبال
مسابقه نهایی جام جهانی بین اسپانیا و آرژانتین در نیوجرسی، شاهد تغییری بزرگ در فرمت سنتی مسابقات بود. اجرای نمایشهای سرگرمی قبل از سوت آغاز بازی و یک وقفه نمایشی ۱۱ دقیقهای در بین دو نیمه، فضایی تازه به بزرگترین رویداد ورزشی جهان بخشید.
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برچسبها:عکس بین الملل فینال جام جهانی اجرای نمایشهای سرگرمی
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