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کد خبر: ۱۳۸۵۶۲۴
بازدید: ۳۵۵۵

عکس: اسپانیا بر قله فوتبال جهان؛ شکست آرژانتین در دقیقه طلایی

گلِ وقت‌های اضافه، سرنوشت فینال جام جهانی ۲۰۲۶ را تغییر داد. اسپانیا با شکست آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، در حضور بیش از ۸۰ هزار تماشاگر ورزشگاه مت‌لایف، دومین ستاره خود را کسب کرد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل عکس ورزشی جام جهانی اسپانیا آرژانتین
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.