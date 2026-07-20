عکس: اسپانیا بر قله فوتبال جهان؛ شکست آرژانتین در دقیقه طلایی

گلِ وقت‌های اضافه، سرنوشت فینال جام جهانی ۲۰۲۶ را تغییر داد. اسپانیا با شکست آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، در حضور بیش از ۸۰ هزار تماشاگر ورزشگاه مت‌لایف، دومین ستاره خود را کسب کرد.