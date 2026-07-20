دریای مازندران تعطیل شد+جزییات
براساس نقشههای پیشیابی هواشناسی سامانهای از اوایل امروز دوشنبه ۲۹ تا بعدازظهر سهشنبه ۳۰ تیرماه، مناطق ساحلی و دور از ساحل استان مازندران را تحت تأثیر قرار میدهد که منجر به مواج و طوفانی شدن دریا خواهد شد.
به گزارش تابناک سیدباقر سلطانی رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران با اشاره به این هشدار، اظهار کرد: بیشینه سرعت وزش باد و ارتفاع موج در نزدیک و دور از ساحل قابلملاحظه پیشبینی شده است.
وی با اشاره به پیامدهای احتمالی این شرایط جوی، تصریح کرد: خطر غرق شدن شناگران، تهدید ایمنی قایقهای تفریحی و صیادی، اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر و تخلیه و بارگیری، احتمال خسارت به سازههای دریایی، قفسهای پرورش ماهی و پارگی تورهای صیادی از جمله مخاطرات این وضعیت است.
سلطانی از ممنوعیت کامل شنا و هرگونه فعالیت تفریحی و صیادی خبر داد و افزود: هماهنگیهای لازم با بنادر و دریانوردی برای جلوگیری از تردد شناورهای سبک انجام شده و تمامی تیمهای امداد و نجات دریایی در وضعیت آمادهباش قرار دارند.
حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران نیز با تأکید بر پرهیز جدی مردم و مسافران از شنا در دریای خزر، خاطرنشان کرد: حتی شناگران حرفهای نیز در این شرایط با خطر جدی مواجه هستند؛ چرا که پیشبینی شده است ارتفاع موجها به نزدیک ۳ متر برسد.
وی افزود: تمامی فعالیتهای تفریحی از قبیل قایقسواری و استفاده از جتاسکی طی این دو روز تعطیل بوده و تمامی متولیان امر ملزم به رعایت این دستورالعمل هستند.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران بیان کرد: با توجه به شرایط خطرناک دریا والدین نظارت دقیقی بر فرزندان خود داشته و آنان را از نزدیک شدن به آب دور نگه دارید.محمدی اضافه کرد: همچنین صیادان نیز جهت حفظ سرمایه و تجهیزات تا پایان مدت هشدار از فعالیت خودداری کرده و نسبت به جمعآوری تورها و قفسهای صیادی اقدام کنند. وی گفت: مسافران جهت حفظ جان خود و خانواده، توصیههای ناجیان غریق و مسوولان محلی را جدی گرفته و از ورود به دریا جداً خودداری کنند.