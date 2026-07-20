۲ زلزلۀ پیاپی و شدید کرمانشاه را لرزاند
ساعت ۷:۱۳ دقیقۀ صبح امروز، زمینلرزهای به بزرگی ۵.۲ ریشتر حوالی کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۲۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ساعت ۷:۱۳ دقیقۀ صبح امروز، زمینلرزهای به بزرگی ۵.۲ ریشتر حوالی کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.
کوزران کرمانشاه دوباره لرزید
بنا بر این گزارش؛ به فاصلۀ ۵ دقیقه از زمینلرزۀ اول، پسلرزۀ دیگری به بزرگی ۵.۷ ریشتر حوالی کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.
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