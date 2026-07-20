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۲ زلزلۀ پیاپی و شدید کرمانشاه را لرزاند

ساعت ۷:۱۳ دقیقۀ صبح امروز، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر حوالی کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۲۰
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10645 بازدید
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۶

۲ زلزلۀ پیاپی و شدید کرمانشاه را لرزاند

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ساعت ۷:۱۳ دقیقۀ صبح امروز، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر حوالی کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.

کوزران کرمانشاه دوباره لرزید

بنا بر این گزارش؛ به فاصلۀ ۵ دقیقه از زمین‌لرزۀ اول، پس‌لرزۀ دیگری به بزرگی ۵.۷ ریشتر حوالی کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.

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زمین لرزه زلزله کرمانشاه حوادث
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
2
پاسخ
هارپ
زهرا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
3
پاسخ
یا خداااا من فرار کردم خونه تکون خورد بدجور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
2
پاسخ
زمین ارزه ها مشکوک است ، قبلا در جنوب حالا هم در کرمانشاه!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
3
پاسخ
پروژه هارپ آمریکا مجدد فعال شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
0
پاسخ
مشکوکه چرا اینقدر زلزله میاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
0
پاسخ
اخیرا زلزله زیاد شده!
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