۲ زلزلۀ پیاپی و شدید کرمانشاه را لرزاند

ساعت ۷:۱۳ دقیقۀ صبح امروز، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر حوالی کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ساعت ۷:۱۳ دقیقۀ صبح امروز، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر حوالی کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.

کوزران کرمانشاه دوباره لرزید

بنا بر این گزارش؛ به فاصلۀ ۵ دقیقه از زمین‌لرزۀ اول، پس‌لرزۀ دیگری به بزرگی ۵.۷ ریشتر حوالی کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.