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​اطلاعیه سپاه: دو نفتکش در تنگه هرمز منفجر شدند

روابط عمومی سپاه پاسدران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: دو نفتکش را که قصد تردد در مسیر ناایمن تنگه هرمز داشته اند؛ منفجر کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۱۸
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2436 بازدید
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​اطلاعیه سپاه: دو نفتکش در تنگه هرمز منفجر شدند

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اعلام کرد دو فروند نفتکش متخلف که به تحریک و اجبار ارتش کودک‌کش آمریکا قصد ورود و خروج از مسیر ناایمن و حادثه‌ساز جنوب تنگه هرمز را داشتند منفجر شده و از حرکت باز ماندند.

در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب آمده است:

بسم الله قاصم الجبارین
إِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی دینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ

ملت قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی؛
اواخر شب گذشته دو فروند نفتکش متخلف که به تحریک و اجبار ارتش کودک کش آمریکا قصد ورود و خروج از مسیر ناایمن و حادثه‌ساز جنوب تنگه هرمز را داشتند منفجر شده و از حرکت باز ماندند.

اینجا سرزمین ماست و دخالت ارتش تروریستی آمریکا از هزاران کیلومتر آن طرف‌تر هیچ وجاهت قانونی ندارد و با قطعیت با آن برخورد خواهد شد و تا زمانی که شرارت‌های آمریکا در منطقه ادامه یابد این معبر برای عبور کود شیمیایی و حتی یک قطر نفت و گاز امنیت ندارد.

ارتش متجاوز، آماده عملیات تنبیه ما به خاطر این تخلف غیرقانونی باشد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
7
7
پاسخ
هر نفتکشی که بخواد حاکمیت ایران بر خلیج فارس رو زیر سوال ببره و بدون اجازه از تنگه عبور کنه باید همراه کاپیتانش منفجر کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
5
پاسخ
اینجا سرزمین ماست نه شما!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
2
پاسخ
بنازم به سپاه عزیز
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