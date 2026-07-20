روایت عراقچی از ماجرای جنگ در روزنامهها
روایت عراقچی وزیر امور خارجه از ماجرای جنگ در صفحه اول روزنامه های صبح دوشنبه ۲۹ تیر
کد خبر: ۱۳۸۵۶۱۷| |
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