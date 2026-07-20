تصاویری از بالا بردن جام قهرمانی توسط رودری
تصاویری از بالا بردن جام قهرمانی توسط رودری را ملاحظه مینمایید.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۱۶| |
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به گزارش تابناک؛ تصاویری از بالا بردن جام قهرمانی توسط رودری را ملاحظه مینمایید.
تیم ملی فوتبال اسپانیا توانست در دیداری کاملا برتر، آرژانتین را شکست دهد و برای دومین بار در تاریخ، قهرمان جهان لقب بگیرد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
نوش جان تان .
مسی با خفت ، فوتبالش را تمام میکند.
خوب شد
آرژانتین پس از مارادونا، دلچسب نیست
مسی با خفت ، فوتبالش را تمام میکند.
خوب شد
آرژانتین پس از مارادونا، دلچسب نیست
نوش جونتون. تیم محبوب کشور آزاده اسپانیا. به هم مردم خوب اسپانیا ، گواردیولا ، یامال و هم تیم خوب اسپانیا تبریک می گویم. به تیم پیرمرد و صهیونیست آرژانتین هم می گویم مزد خوش خدمتی هایتان را گرفتید؟