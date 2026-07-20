به گزارش تابناک؛ تصاویری از بالا بردن جام قهرمانی توسط رودری را ملاحظه می‌نمایید.

تیم ملی فوتبال اسپانیا توانست در دیداری کاملا برتر، آرژانتین را شکست دهد و برای دومین بار در تاریخ، قهرمان جهان لقب بگیرد.