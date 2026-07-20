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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

دلافوئنته: به همراهی با این نسل، افتخار می‌کنم/ نتیجه باید زودتر مشخص می‌شد

سرمربی لاروخا معتقد است که تیمش می‌توانست زودتر از دقیقه ۱۰۶ گل پیروزی مقابل آرژانتین را به ثمر برساند که مارتینز مانع این کار شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۱۵
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دلافوئنته: به همراهی با این نسل، افتخار می‌کنم/ نتیجه باید زودتر مشخص می‌شد

لوئیس دلافوئنته، سرمربی ماتادورها پس از کسب عنوان قهرمانی جام جهانی به بهترین شکل ممکن شاگردانش را تمجید کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، لوئیس دلافوئنته، سرمربی تیم ملی اسپانیا همان مسیر ویسنته دلبوسکه را رفت؛ سرمربی لاروخا پس از قهرمانی در جام ملت‌های اروپا، ماتادورها را در جام جهانی هم قهرمان کرد تا مانند دلبوسکه برای فوتبال اسپانیا تاریخ‌سازی کند.

اسپانیا در دیدار مقابل آرژانتین بازی برتر را ارائه کرد، اما در گلزنی دچار مشکل شد که البته علت اصلی آن، درخشش امیلیانو مارتینز درون دروازه آلبی‌سلسته بود، اما مقاومت او نیز در وقت‌های اضافه شکست و دروازه آرژانتین در دقیقه ۱۰۶ باز شد.

دلافوئنته پس از قهرمانی با اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: این نسل از فوتبالیست‌ها الگویی برای ورزش اسپانیا، جوانان و کل کشور هستند. ما با هم قوی‌تر هستیم و نباید در این مورد شکی وجود داشته باشد.

سرمربی اسپانیا خاطرنشان کرد: به این نسل از فوتبالیست‌ها بسیار افتخار می‌کنم. آنها با یک چشم‌انداز روشن بزرگ شده‌اند، به آن وفادار مانده‌اند و بر اساس آن پیشرفت کرده‌اند. آنها نمونه‌ای از اتحاد، کار تیمی و خانواده هستند. آنها فوتبالیست‌های بزرگی با استعداد استثنایی هستند و همراهی‌شان در این سفر برای من افتخار بزرگی بوده است.

وی با اشاره به درخشش دروازه‌بان آرژانتین در مقابل مهاجمان اسپانیا گفت: نتیجه بازی می‌توانست خیلی زودتر مشخص شود. واکنش‌های عالی مارتینز مانع از باز شدن دروازه شد. در فینال جام جهانی، همیشه باید بدانید که چگونه رنج می‌برید، حتی وقتی حریف ۱۰ نفره بازی می‌کند. ما یک بار دیگر نشان دادیم که این تیم برای هر موقعیتی آماده است.

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