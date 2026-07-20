آغاز حمله تجاوزکارانه سنتکام به خاک ایران





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ فرماندهی تروریستی آمریکا «سنتکام» از حمله تجاوزکارانه به اهدافی در خاک ایران خبر داد.



سنتکام در عین حال مدعی شد حملات هوایی علیه ایران را برای نهمین شب متوالی آغاز کرده و این حملات ادامه خواهد یافت.