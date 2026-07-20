صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش حماس به قهرمانی اسپانیا

عضو دفتر سیاسی جنبش حماس: حتی اگر تنها فایده این پیروزی، آزار صهیونیست‌ها و همدستانشان باشد، همین کافی است.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۱۳
| |
5598 بازدید
|
۱۰
واکنش حماس به قهرمانی اسپانیا



به گزارش تابناک؛ دکتر باسم نعيم عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد: ما پیروزی شایسته اسپانیا در جام جهانی فوتبال را تبریک می‌گوییم، این شادی را به فلسطین و حامیان آن هم تبریک می‌گوییم. «حتی اگر تنها فایده این پیروزی، آزار صهیونیست‌ها و همدستانشان باشد، همین کافی است.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
حماس باسم نعیم اسپانیا جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا صهیونیست قهرمانی
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خلیل الحیه هم مبارز است هم اهل مذاکره/ ارتباط الحیه با ایران ادامه خواهد یافت
خليل الحيه رئیس‌دفتر سیاسی حماس شد
پیام ایران درپی قهرمانی اسپانیا در جام جهانی
کودکان غزه در حال تماشای فینال جام‌جهانی
پوستر فیفا برای قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶
اسکالونی: احساس غم می‌کنم؛ آمدن به فینال سخت بود
بهترین‌های جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند؛ یک جایزه برای امباپه و ۳ جایزه برای اسپانیایی‌ها
قاب پایانی مسی در جام جهانی ۲۰۲۶
آرژانتین دومین فینالیست مسن تاریخ جام جهانی؛ پیرمردها به دنبال دفاع از قهرمانی
عکس: تصویری از حضور ترامپ در فینال جام جهانی
نمایش ضعیف مسی در فینال جام جهانی؛ آرژانتین یک نیمه بدون شوت!
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
بی‌نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
15
پاسخ
این پیروزی بر یامال عزیز و ملت و دولت اسپانیا مبارک باشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
شما؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
پاکشوما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
5
12
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
7
12
پاسخ
زنده باد اسپانیا فلسطین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
10
14
پاسخ
همه خوشحال شديم آرژانتين نبرد
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
5
پاسخ
قهرمانی مبارک اسپانیا .باشه خوب بازی کرد نتیجه گرفت تعجب از آرژانتین تو ۱۰۵ دقیقه دفاع کنی دریغ از یک حمله . چند بازی گذشته آرژانتین همین شلی بود. تو فینال یقه شوند گرفته شد . تیم مسی لیاقت قهرمانی نبود .بازهم دوستت داریم و همیشه آرژانتین هستم
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
12
13
پاسخ
مسی رسوا رو سیاه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
10
13
پاسخ
باتوجه به مواضع سازنده دولت اسپانیا در جنگ رمضان، بد نیست دولت ماهم این موفقیت را به دولت اسپانیا تبریک بگه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
11
15
پاسخ
هر چند در کشور خودمان هم دل و دماغ تماشا و لذت بردن از فوتبال را نداریم ولی اگر حتی برای ساعتی هم این مسابقه باعث خوشحالی مردم مظلوم و رنج کشیده فلسطین شده ما هم خوشحال هستیم.
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
آمریکا جزایر را اشغال کند ایران نیازی به بازپس‌گیری فوری ندارد/ «ترامپ چنین ریسکی نخواهد کرد»
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد
اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
تصاویر چپ کردن مرگبار خودرو آفرود در مرنجاب +18
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۵۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oSb
tabnak.ir/005oSb