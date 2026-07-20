واکنش حماس به قهرمانی اسپانیا

عضو دفتر سیاسی جنبش حماس: حتی اگر تنها فایده این پیروزی، آزار صهیونیست‌ها و همدستانشان باشد، همین کافی است.





به گزارش تابناک؛ دکتر باسم نعيم عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد: ما پیروزی شایسته اسپانیا در جام جهانی فوتبال را تبریک می‌گوییم، این شادی را به فلسطین و حامیان آن هم تبریک می‌گوییم. «حتی اگر تنها فایده این پیروزی، آزار صهیونیست‌ها و همدستانشان باشد، همین کافی است.»