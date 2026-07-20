واکنش حماس به قهرمانی اسپانیا
عضو دفتر سیاسی جنبش حماس: حتی اگر تنها فایده این پیروزی، آزار صهیونیستها و همدستانشان باشد، همین کافی است.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۱۳| |
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به گزارش تابناک؛ دکتر باسم نعيم عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد: ما پیروزی شایسته اسپانیا در جام جهانی فوتبال را تبریک میگوییم، این شادی را به فلسطین و حامیان آن هم تبریک میگوییم. «حتی اگر تنها فایده این پیروزی، آزار صهیونیستها و همدستانشان باشد، همین کافی است.»
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این پیروزی بر یامال عزیز و ملت و دولت اسپانیا مبارک باشد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ناشناس| |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
قهرمانی مبارک اسپانیا .باشه خوب بازی کرد نتیجه گرفت تعجب از آرژانتین تو ۱۰۵ دقیقه دفاع کنی دریغ از یک حمله . چند بازی گذشته آرژانتین همین شلی بود. تو فینال یقه شوند گرفته شد . تیم مسی لیاقت قهرمانی نبود .بازهم دوستت داریم و همیشه آرژانتین هستم
باتوجه به مواضع سازنده دولت اسپانیا در جنگ رمضان، بد نیست دولت ماهم این موفقیت را به دولت اسپانیا تبریک بگه.