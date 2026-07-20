سرنوشت امتحانات نهایی ۳۰ تیرماه مشخص شد

به گزاشر تابناک به نقل از نورنیوز؛ در آستانه برگزاری آزمون‌های سرنوشت‌ساز پایه دوازدهم، وزارت آموزش و پرورش با اتخاذ تصمیمی قاطع، برنامه‌ریزی برای روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ را نهایی کرد. طبق اعلام ستاد عالی آزمون‌ها، تمامی دانش‌آموزان در سراسر کشور موظف‌اند طبق جدول زمان‌بندی اعلام‌شده در حوزه‌های امتحانی حضور یابند و آزمون‌های خود را به انجام برسانند.

با این وجود، به دلیل شرایط خاص حاکم بر استان هرمزگان، برگزاری امتحانات نهایی در این استان با تعویق مواجه شده است و متولیان امر به‌زودی زمان برگزاری جایگزین را به اطلاع دانش‌آموزان این منطقه خواهند رساند. از تمامی داوطلبان و خانواده‌ها درخواست می‌شود اخبار تکمیلی و تاریخ‌های دقیق آزمون‌های جایگزین را تنها از طریق درگاه‌های رسمی آموزش و پرورش پیگیری کرده و از توجه به گمانه‌زنی‌های غیرموثق در فضای مجازی جداً خودداری کنند؛ چرا که هرگونه تغییر احتمالی در روند آزمون‌ها صرفاً از همین مجاری رسمی ابلاغ خواهد شد.