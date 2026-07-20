اسکالونی: احساس غم میکنم؛ آمدن به فینال سخت بود
سرمربی تیم ملی آرژانتین پس از نایب قهرمانی تیمش در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: از بازیکنانم یک قدردانی ابدی دارم؛ رسیدن به این مرحله کار بسیار دشواری بود که آنها انجامش دادند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین پس از شکست تیمش مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا بسیار مغموم بود.
آرژانتین در حالی که در ۹۰ دقیقه قانونی بازی به تساوی بدون گل رسید، در وقتهای اضافه و دقیقه ۱۰۶ دروازهاش باز شد و بازی را به اسپانیا واگذار کرد. سرمربی آلبیسلسته پس از اینکه تیمش قهرمانی را از دست داد، اظهار داشت: در حال حاضر احساس غم میکنم، اما مهمتر از هر چیزی، یک قدردانی ابدی از این بازیکنانم دارم؛ رسیدن به این مرحله کار بسیار دشواری بود که آنها انجامش دادند.
اسکالونی که تیمش را در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به قهرمانی رسانده بود، یادآور شد: ما در پیروزی عالی هستیم و باید در شکست هم عالی باشیم و به یاد داشته باشیم که چه کار کردهایم. ما همه تمام تلاشمان را کردیم.
وی ادامه داد: ما شکست خوردیم، اما باید دوباره خودمان را جمع کنیم. میگویند هیچکس تیم نایب قهرمان را به یاد نمیآورد، اما من آن را همیشه به یاد خواهم آورد، چون رسیدن به اینجا واقعاً سخت بود.