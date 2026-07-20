کودکان غزه در حال تماشای فینال جامجهانی
اینجا غزه است؛ کودکان و جوانان فلسطینی در میان خرابه های جنگ به تماشای فینال جام جهانی نشستند.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۱۰| |
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به گزارش تابناک؛ اینجا غزه است؛ کودکان و جوانان فلسطینی در میان خرابه های جنگ به تماشای فینال جام جهانی نشستند.
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غیر قابل انتشار: ۰
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انتشار یافته: ۸
الهی.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ای خدا دلم سوخت.
چقدر مظلوم هستند این ملت های رنج کشیده خاورمیانه.
چقدر مظلوم هستند این ملت های رنج کشیده خاورمیانه.
خوشحالم که تیم رژیم صهیونی باخت و برنامه های ترامپ رو بهم زد
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تبریک به تیم آزاده اسپانیا حامی فلسطین و نه آرژانتین منحوس عاشق اسرائیل
چه صحنه تلخی.. مردم مظلومی که روی آوار نشستن همون کسانی رو که از اون سر دنیا اومدن زندگی های ساده و شیرینشونو نابود و خانواده هاشونو متلاشی و داغدار کردن در حال جشن و پایکوبی و ژست صلح و عشق تماشا میکنند..لعنت به ظالمان عالم..