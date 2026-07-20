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کودکان غزه در حال تماشای فینال جام‌جهانی

اینجا غزه است؛ کودکان و جوانان فلسطینی در میان خرابه های جنگ به تماشای فینال جام جهانی نشستند.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۱۰
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3124 بازدید
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۸

کودکان غزه در حال تماشای فینال جام‌جهانی

به گزارش تابناک؛ اینجا غزه است؛ کودکان و جوانان فلسطینی در میان خرابه های جنگ به تماشای فینال جام جهانی نشستند.

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کودکان غزه فینال جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
5
48
پاسخ
الهی.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
این کودکان هم مثل همه دنیا می خواهند زندگی کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
51
پاسخ
ای خدا دلم سوخت.
چقدر مظلوم هستند این ملت های رنج کشیده خاورمیانه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
60
پاسخ
خوشحالم که تیم رژیم صهیونی باخت و برنامه های ترامپ رو بهم زد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
اما داور تقریبا سالم سوت زد.. نکات را دریابیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
20
پاسخ
تبریک به تیم آزاده اسپانیا حامی فلسطین و نه آرژانتین منحوس عاشق اسرائیل
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
17
پاسخ
چه صحنه تلخی.. مردم مظلومی که روی آوار نشستن همون کسانی رو که از اون سر دنیا اومدن زندگی های ساده و شیرینشونو نابود و خانواده هاشونو متلاشی و داغدار کردن در حال جشن و پایکوبی و ژست صلح و عشق تماشا میکنند..لعنت به ظالمان عالم..
محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
3
پاسخ
همین ها در بازی ایران و مصر طرفدار سرسخت مصر بودند
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