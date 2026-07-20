اینجا غزه است؛ کودکان و جوانان فلسطینی در میان خرابه های جنگ به تماشای فینال جام جهانی نشستند.

به گزارش تابناک؛ اینجا غزه است؛ کودکان و جوانان فلسطینی در میان خرابه های جنگ به تماشای فینال جام جهانی نشستند.