بهترینهای جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند؛ یک جایزه برای امباپه و ۳ جایزه برای اسپانیاییها
تیم ملی اسپانیا علاوه بر قهرمانی جام جهانی، عنوان بهترین خط دفاعی را کسب کرد و انگلستان هم بهترین خط حمله این دوره شد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا و قهرمانی اسپانیا، فیفا برترینهای این تورنمنت را هم معرفی کرد.
در پایان این دوره رقابتها، کیلیان امباپه با ۱۰ گل و ۴ پاس گل، عنوان آقای گلی را از آن خود کرد و کفش طلا گرفت. مایکل اولیسه هم با ۷ پاس گل، بهترین پاسور این رقابتها شد.
انگلستان با ۲۰ گل زده، بهترین خط حمله را از آن خود کرد و اسپانیا تنها با یک گل خورده، تبدیل به بهترین خط دفاعی شد.
همچنین چهار جایزه انفرادی و ویژه فیفا به شرح زیر است:
- بهترین بازیکن جوان: پائولو کوبارسی از اسپانیا
- دستکش طلا (بهترین دروازهبان جام): اونای سیمون از اسپانیا
- توپ طلا (بهترین بازیکن جام): رودری از اسپانیا
- کفش طلا (بیشترین گل و پاس گل): کیلیان امباپه از فرانسه
گفتنی است، بهترین بازیکن جوان، بهترین دروازهبان و بهترین بازیکن جام بر اساس شاخصهای فنی از سوی فیفا انتخاب میشود، اما کفش طلا که نصیب امباپه شد، بر اساس آمار گل زده و پاس گل اهدا میشود.