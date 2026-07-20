سه جایزه انفرادی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا به اسپانیایی‌ها رسید و کیلیان امباپه هم کفش طلا را کسب کرد.

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

تیم ملی اسپانیا علاوه بر قهرمانی جام جهانی، عنوان بهترین خط دفاعی را کسب کرد و انگلستان هم بهترین خط حمله این دوره شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا و قهرمانی اسپانیا، فیفا برترین‌های این تورنمنت را هم معرفی کرد.

در پایان این دوره رقابت‌ها، کیلیان امباپه با ۱۰ گل و ۴ پاس گل، عنوان آقای گلی را از آن خود کرد و کفش طلا گرفت. مایکل اولیسه هم با ۷ پاس گل، بهترین پاسور این رقابت‌ها شد.

انگلستان با ۲۰ گل زده، بهترین خط حمله را از آن خود کرد و اسپانیا تنها با یک گل خورده، تبدیل به بهترین خط دفاعی شد.

همچنین چهار جایزه انفرادی و ویژه فیفا به شرح زیر است:

بهترین بازیکن جوان: پائولو کوبارسی از اسپانیا

پائولو کوبارسی از اسپانیا دستکش طلا (بهترین دروازه‌بان جام): اونای سیمون از اسپانیا

اونای سیمون از اسپانیا توپ طلا (بهترین بازیکن جام): رودری از اسپانیا

رودری از اسپانیا کفش طلا (بیشترین گل و پاس گل): کیلیان امباپه از فرانسه

گفتنی است، بهترین بازیکن جوان، بهترین دروازه‌بان و بهترین بازیکن جام بر اساس شاخص‌های فنی از سوی فیفا انتخاب می‌شود، اما کفش طلا که نصیب امباپه شد، بر اساس آمار گل زده و پاس گل اهدا می‌شود.