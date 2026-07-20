خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0

تیم‌های فوتبال اسپانیا و آرژانتین در مسابقه فینال جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند و پس از 120 دقیقه جدال سخت، اسپانیا موفق شد آرژانتین ده نفره را یک بر صفر شکست دهد و قهرمان جام جهانی فوتبال آمریکا، کانادا و مکزیک شود. خلاصه این بازی را می‌بینید.