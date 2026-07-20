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تعداد بازدید : 11234
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کد خبر:۱۳۸۵۶۰۷
کد خبر:۱۳۸۵۶۰۷
35318 بازدید
نظرات: ۴
سوت

خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0

تیم‌های فوتبال اسپانیا و آرژانتین در مسابقه فینال جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند و پس از 120 دقیقه جدال سخت، اسپانیا موفق شد آرژانتین ده نفره را یک بر صفر شکست دهد و قهرمان جام جهانی فوتبال آمریکا، کانادا و مکزیک شود. خلاصه این بازی را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
سوت خلاصه بازی اسپانیا آرژانتین جام جهانی ۲۰۲۶ ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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خلاصه بازی آرژانتین 3 - کیپ ورد 2
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
59
پاسخ
آرژانتین لایق جام نبود و کثیف بازی می کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
39
10
پاسخ
آرژانتین ضعیف بازی کرد. وگرنه برای بهتر بودن خیلی راه داشت و میتونست اسپانیا را بگذاره توی جیب. چون دوره قبل قهرمان شده بود، مسابقات را ساده فرض کرده بود. حیف شد آرزانتین بزرگ کاش پیروز شده بود.‌ جام جهانی بعد چهار سال بعد، اگر مشکلی پیش نیاد.
قبادی
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
25
پاسخ
خلاصه حق به حقدار رسید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
دقیقا
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