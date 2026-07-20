سوت
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
تیمهای فوتبال اسپانیا و آرژانتین در مسابقه فینال جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند و پس از 120 دقیقه جدال سخت، اسپانیا موفق شد آرژانتین ده نفره را یک بر صفر شکست دهد و قهرمان جام جهانی فوتبال آمریکا، کانادا و مکزیک شود. خلاصه این بازی را میبینید.
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آرژانتین ضعیف بازی کرد. وگرنه برای بهتر بودن خیلی راه داشت و میتونست اسپانیا را بگذاره توی جیب. چون دوره قبل قهرمان شده بود، مسابقات را ساده فرض کرده بود. حیف شد آرزانتین بزرگ کاش پیروز شده بود. جام جهانی بعد چهار سال بعد، اگر مشکلی پیش نیاد.