نبض خبر
میتوانیم یکی از پایگاههای آمریکا در عراق، بحرین و کویت را تصرف کنیم
منوچهر متکی وزیرامورخارجه پیشین ایران درباره جنگ زمینی ایران و آمریکا گفت: «آمریکاییها شعار اقدامات زمینی را دادهاند اما ما امکان اقدامات زمینی را داریم، ما امکان این را داریم که یکی از پایگاههای آمریکا در عراق، بحرین و کویت را تصرف کنیم»
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