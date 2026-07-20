En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1803
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۵۶۰۴
کد خبر:۱۳۸۵۶۰۴
6261 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

می‌توانیم یکی از پایگاه‌های آمریکا در عراق، بحرین و کویت را تصرف کنیم

منوچهر متکی وزیرامورخارجه پیشین ایران درباره جنگ زمینی ایران و آمریکا گفت: «آمریکایی‌ها شعار اقدامات زمینی را داده‌اند اما ما امکان اقدامات زمینی را داریم، ما امکان این را داریم که یکی از پایگاه‌های آمریکا در عراق، بحرین و کویت را تصرف کنیم»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و آمریکا جنگ زمینی ایران و آمریکا حمله زمینی به ایران ویدیو منوچهر متکی اشغال خارک
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
رونمایی از سناریوی نظامی ایران در صورت اشغال جزایر
التماس اینترنشنال برای اشغال جزایر ایرانی!
تصاویر دختران مسلح ایران آماده جنگ با آمریکا و اسرائیل
ترامپ: امشب ایران را به شدت بمباران می‌کنیم / به زودی خارک را می‌گیریم!
اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!
اگر آمریکایی‌ها بخواهند خارک را اشغال کنند، ما در پایگاه‌هایشان هلی‌برن می‌کنیم
هشدار قالیباف درباره عملیات اشغال یکی از جزایر ایران
ستاره پرسپولیس: برای جنگ زمینی با آمریکایی‌ها آماده می‌شوم
آمریکا برای براندازی باید حمله نظامی زمینی کند!
هشدار ژنرال آمریکایی درباره اشغال جزیره خارک
اعتراف جنجالی تفنگدار آمریکایی از فروپاشی روحیه در ارتش
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
59
پاسخ
بسم الله ... پس چرا انجام نمیدهید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
29
پاسخ
بفرما
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
10
11
پاسخ
با رمز مقدس "یا ثامن الحجج" عملیات را شروع میکنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
9
17
پاسخ
بدون داشتن پشتیبانی نزدیک هوایی امکان پیشروی برای نیروی زمینی وجود ندارد مگر اینکه قصد خودکشی داشته باشند...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
5
13
پاسخ
پس چرا معطل می کنی؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
3
5
پاسخ
بدون پشتیبانی هوایی حرکت انتحاریه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل