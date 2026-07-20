منوچهر متکی وزیرامورخارجه پیشین ایران درباره جنگ زمینی ایران و آمریکا گفت: «آمریکایی‌ها شعار اقدامات زمینی را داده‌اند اما ما امکان اقدامات زمینی را داریم، ما امکان این را داریم که یکی از پایگاه‌های آمریکا در عراق، بحرین و کویت را تصرف کنیم»