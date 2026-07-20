نبض خبر
دعوت سعید حدادیان از آنهایی که شعار «نه غزه نه لبنان» سر میدادند!
سعید حدادیان مداح اهل بیت و استاد دانشگاه تهران در سخنانی از جنوب گفت: «اونایی که میگفتن «نه غزه نه لبنان» خب بیان جنوب ایران!» سخنان حدادیان را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر سعید حدادیان جنوب ایران جنگ ایران و آمریکا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران ویدیو حمله آمریکا به ایران
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غیر قابل انتشار: ۳۵
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۳۸
شما میدونی که صلاحیت استاد دانشگاه شدن را نداری ؟
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محمود| |
۰۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
جانفدایان کجایند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ناشناس| |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
در جنوب هستند. همان جنوبی ها صدها سال است مدافع این مرز بوم هستند.
آقای حدادیان یه یاعلی بگو
برو جنوب بقیه هم پشتت هستن
برو جنوب بقیه هم پشتت هستن
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ناشناس| |
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ناشناس| |
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
رفته تفریح
رضا| |
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تریبون مملکت که افتاده است دست چنین آدمهای دیگر توقع نباید داشته باشیم که اصلاح بشود و جنگی نباشد
جنوب کشور در این فصل سال و این پوشش ، از اون پارک بیرون بیا برو جنوب واقعی .
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ناشناس| |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ما توی اتوبوس نشستیم منتظریم سی میلیون جانفدا هم بیان سوار بشن اتوبوس راه بیفته
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ناشناس| |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹