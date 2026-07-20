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تعداد بازدید : 1486
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کد خبر:۱۳۸۵۶۰۳
کد خبر:۱۳۸۵۶۰۳
5571 بازدید
نظرات: ۳۸
نبض خبر

دعوت سعید حدادیان از آنهایی که شعار «نه غزه نه لبنان» سر می‌دادند!

سعید حدادیان مداح اهل بیت و استاد دانشگاه تهران در سخنانی از جنوب گفت: «اونایی که می‌گفتن «نه غزه نه لبنان» خب بیان جنوب ایران!» سخنان حدادیان را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر سعید حدادیان جنوب ایران جنگ ایران و آمریکا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران ویدیو حمله آمریکا به ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۵
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۳۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
20
231
پاسخ
شما میدونی که صلاحیت استاد دانشگاه شدن را نداری ؟
پاسخ ها
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
پسرش مصاحبه جالبی داشت و گفت من هم آقازاده هستم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
13
198
پاسخ
جانفدایان کجایند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
جنوب هستند مثل ایشان یا در محل انجام وظیفه،تو کجایی که طعنه میزنی بیچاره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
در جنوب هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
14
131
پاسخ
در جنوب هستند. همان جنوبی ها صدها سال است مدافع این مرز بوم هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
77
پاسخ
آقای حدادیان یه یاعلی بگو
برو جنوب بقیه هم پشتت هستن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
الان جنوبه. شما کجایی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
بله. جنوبه
رفته تفریح
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
اره جنوبه ولى زير باد كولر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
9
81
پاسخ
تریبون مملکت که افتاده است دست چنین آدمهای دیگر توقع نباید داشته باشیم که اصلاح بشود و جنگی نباشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
7
68
پاسخ
جنوب کشور در این فصل سال و این پوشش ، از اون پارک بیرون بیا برو جنوب واقعی .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
در این فصل سال و این پوشش؟ جنوب واقعی؟چه فکری درباره جنوب کرده اید نخل خرما فکر میکنید کی محصول میدهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
5
63
پاسخ
ما توی اتوبوس نشستیم منتظریم سی میلیون جانفدا هم بیان سوار بشن اتوبوس راه بیفته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
30 میلیون جانفدا همیشه پای کار حاضرند، اما بعد از جنگ میتوانند ادعا کنند کسانی که حاضر نشدند برای کشورشان جانفدا بشوند، هیچ حقی هم در ایران ندارند حتی حق تابعیت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
45
پاسخ
وقتش جان فدا راهي جنوب بشه
دايه دايه وقت جنگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
62
پاسخ
پایداریها و امثال شما هم میاین؟
ناشناس
|
Switzerland
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
60
پاسخ
خودت برو ما حتما می آییم .
تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد .
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