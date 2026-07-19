حجت الاسلام علیرضا پناهیان در سخنانی در مسجد جامعه خرمشهر که از شبکه سه پخش شد، گفت: «اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم؛ آب و برق جهان را از دست ستم صهیونیست‌ها آزاد خواهیم کرد... بزودی در مسجد جامع خرمشهر نیرو ثبت نام خواهید کرد برای اعزام به دنیا برای آزادسازی جهان از دست آمریکا... ایرانی‌ها اکثرا از فرماندهان امام زمان (عج) هستند» اظهارات کامل پناهیان را می‌بینید و می‌شنوید.