نبض خبر
پناهیان: اگر بیبرقی و بی آبی را تحمل کنیم...
حجت الاسلام علیرضا پناهیان در سخنانی در مسجد جامعه خرمشهر که از شبکه سه پخش شد، گفت: «اگر بیبرقی و بی آبی را تحمل کنیم؛ آب و برق جهان را از دست ستم صهیونیستها آزاد خواهیم کرد... بزودی در مسجد جامع خرمشهر نیرو ثبت نام خواهید کرد برای اعزام به دنیا برای آزادسازی جهان از دست آمریکا... ایرانیها اکثرا از فرماندهان امام زمان (عج) هستند» اظهارات کامل پناهیان را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر علیرضا پناهیان جنگ ایران و آمریکا حمله آمریکا به زیرساخت ها حمله به نیروگاه ها حمله به پل ها ویدیو سمت خدا مسجد جامع خرمشهر
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غیر قابل انتشار: ۴۸
در انتظار بررسی: ۲۷
انتشار یافته: ۵۴
ایشان الان در جزیره خارک هستند ؟
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ناشناس| |
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ناشناس| |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ناشناس| |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
جزیره هرمز منتظرند
ناشناس| |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ناشناس| |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
در جنوب کشور تشریف ندارید تا بفهمید و ساعت بی برقی یعنی چه؟
در مناطق گرم و جنوبی کشور تشریف ندارید تا بفهمید حتی یک دقیقه این هوای گرم و سوزان را تحمل نخواهید کرد
چرا چشمتان را روی واقعیتها میبندید؟
در مناطق گرم و جنوبی کشور تشریف ندارید تا بفهمید حتی یک دقیقه این هوای گرم و سوزان را تحمل نخواهید کرد
چرا چشمتان را روی واقعیتها میبندید؟
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ناشناس| |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ناشناس| |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ناشناس| |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
برای شروع شما خودت اول از همه از زیر کولر بیا بیرون تا بعد ببینیم چی میشه
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ناشناس| |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
نوشته مسجد جامع خرمشهر، خوزستانه دلبندم
ناشناس| |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ناشناس| |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
یعنی این روزا برق خیابون فرشته هم قطع میشه؟
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ناشناس| |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
فرامرز| |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
حاجی ما الان ۱۰ ساله که اب وبرق نداریم چرا تا حالا نجات ندادی؟
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ناشناس| |
۰۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
هرچیم بشه نباید تنگه هرمز از دست بدیم چون اگر از دست بدیم کار ایران تمام است
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ناشناس| |
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
كار ايران بسته به تنگه نيست ولي تنگه مال ايران
ميفهمي؟!
اکر!!! خودت تحمل کن چون اختیار زندکیتو داری. من و اکثر ایران میخواهیم منابع کشورمون در راه رفاه وخوشحالیمون و امیدمون هزینه بشه. قرار نیست دو بار زندکی کنم و توی این رندکی هم قرار نیست تا ابد جوان بمانم..
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ناشناس| |
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ناشناس| |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹