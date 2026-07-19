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تعداد بازدید : 1517
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کد خبر:۱۳۸۵۵۹۹
کد خبر:۱۳۸۵۵۹۹
12868 بازدید
نظرات: ۵۴
نبض خبر

پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...

حجت الاسلام علیرضا پناهیان در سخنانی در مسجد جامعه خرمشهر که از شبکه سه پخش شد، گفت: «اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم؛ آب و برق جهان را از دست ستم صهیونیست‌ها آزاد خواهیم کرد... بزودی در مسجد جامع خرمشهر نیرو ثبت نام خواهید کرد برای اعزام به دنیا برای آزادسازی جهان از دست آمریکا... ایرانی‌ها اکثرا از فرماندهان امام زمان (عج) هستند» اظهارات کامل پناهیان را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر علیرضا پناهیان جنگ ایران و آمریکا حمله آمریکا به زیرساخت ها حمله به نیروگاه ها حمله به پل ها ویدیو سمت خدا مسجد جامع خرمشهر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۸
در انتظار بررسی: ۲۷
انتشار یافته: ۵۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
8
316
پاسخ
ایشان الان در جزیره خارک هستند ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ایشان منزل تشریف دارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
مسجد جامع خرمشهر تشریف دارن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
حاج آقا لباس رزم بپوس
جزیره هرمز منتظرند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
استاد شما به چای یک سفر یکی دو روزه انهم با اسکان و پدیرایی و ...۶ ماه در همان خرمشهر ( نمیگم قشم ، خارک و چابهار و لار و سیرک و ...که اذیت نشی ) بمان و همانجا هر روز و شب برو مسجد جامع و از این حرفها بزن، آنوقت من قول میدم خودم تمام رفقا پشت سر شما بریم تا فتح قدس
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
چرا اینا نمیرن جبهه یکماه بجنگن
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
9
294
پاسخ
در جنوب کشور تشریف ندارید تا بفهمید و ساعت بی‌ برقی یعنی چه؟

در مناطق گرم و جنوبی کشور تشریف ندارید تا بفهمید حتی یک دقیقه این هوای گرم و سوزان را تحمل نخواهید کرد

چرا چشمتان را روی واقعیت‌ها می‌بندید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
در مسجد جامع خرمشهر صحبت کرده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ناشناس 11.08 خوب که چی !!!!!! از حرف تا عمل خیلی فاصله هست سهم ایشون طی 30 سال گذشته از وطن و مملکت چی بوده جز سخنوری
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
دنااورمزد؟همین الان خیلی از نیروهای انقلابی به جنوب رفتند خود پناهیان از مسجدجامع خرمشهره که دارد این حرف را میزند.شماخودت در جنوب کشور هستی؟نه شما از جای دیگر این حرف را میزنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
312
پاسخ
برای شروع شما خودت اول از همه از زیر کولر بیا بیرون تا بعد ببینیم چی میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
حداقل اول متن رو بخون، کامنت دیر نمیشه
نوشته مسجد جامع خرمشهر، خوزستانه دلبندم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ناشناس 11.21 ____ ایول که تذکر دادی!!!!! مشکلات مملکت حل شده!!!!!!!! بعد از جنگ هم حل میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
پس حتما مشکل مملکت زیر به خاطر زیر کولر نشستن پناهیان بوده که 200 نفر رای دادن بهش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
209
پاسخ
کوتاه بیا حاجی،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
8
251
پاسخ
یعنی این روزا برق خیابون فرشته هم قطع میشه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
سعادت آباد
فرامرز
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
از دولت منتخبتون آقای پزشکیان بپرسید بهتر جواب میدن - چون وزرای محترم ایشون اون اطراف منطقه 1 تشریف دارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
253
پاسخ
حاجی ما الان ۱۰ ساله که اب وبرق نداریم چرا تا حالا نجات ندادی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
۱۰ سال آب و برق نداری؟ الان دور افتاده ترین روستاها آب و برق دارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
9
286
پاسخ
خدایا به تو پناه می بریم از دست پناهیان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
179
16
پاسخ
هرچیم بشه نباید تنگه هرمز از دست بدیم چون اگر از دست بدیم کار ایران تمام است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
خيلي ساده اي
كار ايران بسته به تنگه نيست ولي تنگه مال ايران
ميفهمي؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
10
275
پاسخ
اکر!!! خودت تحمل کن چون اختیار زندکیتو داری. من و اکثر ایران میخواهیم منابع کشورمون در راه رفاه و‌خوشحالیمون و امیدمون هزینه بشه. قرار نیست دو بار زندکی کنم و توی این رندکی هم قرار نیست تا ابد جوان بمانم..
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
حرف دلم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
طيب الله انفاسكم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
179
12
پاسخ
عالی
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