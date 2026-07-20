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شلیک موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اهداف دشمن / به‌روز رسانی می‌شود...

شلیک موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اهداف دشمن متخاصم آغاز شده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۹۸
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شلیک موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اهداف دشمن / به‌روز رسانی می‌شود...

به گزارش تابناک؛ شلیک موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اهداف دشمن متخاصم آغاز شده است.

 منابع خبری گزارش دادند که انفجارهایی پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی در کویت را به لرزه درآورد که صدای آن در آن سوی مرزهای این کشور با عراق شنیده شد.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) بامداد دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای مدعی تداوم و تشدید محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران شد. این ادعا هم‌زمان با گزارش‌هایی از وقوع انفجارهای شدید در پایگاه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و شنیده‌شدن صدای انفجار در کویت و اقلیم کردستان عراق مطرح شده است. 

هم‌زمان با انتشار این بیانیه، منابع رسانه‌ای عربی از وقوع انفجارهای شدید در بحرین، کویت و اقلیم کردستان عراق خبر دادند. وزارت کشور بحرین با صدور اطلاعیه‌ای، از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در سراسر این کشور خبر داده است. بر اساس گزارش‌های میدانی، این انفجارها پایگاه دریایی «الجفیر»، مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را لرزانده است. منابع آگاه از فعال‌شدن سامانه دفاع موشکی پاتریوت آمریکا در آسمان این منطقه برای مقابله با حمله احتمالی خبر می‌دهند. برخی منابع عربی این حملات را «ناشی از حمله ایران» توصیف کرده‌اند.

 سنتکام مدعی شد: از ساعت ۷ عصر امروز به وقت شرق آمریکا (ET)، برای نهمین شب پیاپی موج جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرده است.

چندین انفجار جدید بحرین را لرزاند
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۹:۳۴

صدای انفجارهای متوالی در مناطق مختلف این کشور، به‌ویژه در منامه، پایتخت بحرین، شنیده شده و ساکنان از لرزش‌های شدید ناشی از این انفجارها خبر داده‌اند.

وزارت کشور بحرین از شهروندان و مقیمان درخواست کرد آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیک‌ترین مکان امن مراجعه کنند.

وقوع چندین انفجار در شهر منامه پایتخت بحرین
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۸:۲۹

همزمان با کویت، منابع عربی از وقوع چندین انفجار در شهر منامه پایتخت بحرین خبر می‌دهند.

وقوع انفجار در کویت
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۸:۲۵

گزارش‌ها از وقوع انفجار در کویت خبر می‌دهند.

ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی در حال حاضر با حملات پهپادی مقابله می‌کند.

وقوع انفجارهای جدید در بحرین
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۸:۲۴

بر اساس گزارش منابع رسانه‌ای انفجارهایی در نزدیکی یک ستاد پشتیبانی نیروی دریایی در بحرین رخ داده است.

اطلاعیه شماره ۳۲ سپاه خطاب به مردم کریم کویت: سامانه رادار اخطار اولیه آمریکا،یک سوله تجهیزات و قطعات هوایی در کویت مورد اصابت قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۸:۱۴

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح دوشنبه در اطلاعیه ای خطاب به مردم کویت تاکید کرد: رزمندگان اسلام در پاسخ به تجاوزات مکرر آمریکایی ها به خاک ایران، طی حمله پهپادی یک سامانه رادار اخطار اولیه دشمن آمریکایی را به طور کامل منهدم کردند و همچنین در حمله دیگری یک سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپادهای MQ9 آمریکا در پایگاه علی السالم را مورد اصابت قرار داده و چند پهپاد را به آتش کشیدند.

اطلاعیه شماره ۳۲ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

مردم شریف کویت؛

بخش هایی از سرزمین اسلامی شما سالها است تحت اشغال نظامیان کافر آمریکایی است و از آن به عنوان پایگاهی برای کشتار مسلمانان ایران، عراق، افغانستان و فلسطین استفاده ‌کرده می‌کند.

۱۴۰ روز پیش، ارتش کودکش آمریکا با استفاده از همین پایگاه ها، جنگی را علیه ما شروع کرد که سرآغاز آن کشتار ۱۶۸ کودک دانش آموز در مدرسه میناب و به شهادت رساندن برجسته ترین عالم دینی عصر حاضر امام خامنه ای شهید بود.

سرزمین کویت نباید محل امنی برای ارتش تروریستی باشد که در طی چند دهه اخیر لااقل به ده کشور اسلامی حمله کرده و میلیون ها مسلمان را کشته است، این ارتش برابر فتوای علمای همه مذاهب و فرق اسلامی متجاوز به سرزمین‌های مسلمانان و مهدور الدم است و تکلیف هر مسلمانی است که با هر وسیله‌ ی ممکن آنها را از بین ببرد و سرزمین‌های مسلمانان را از لوث وجود آنها پاک کند. از شما انتظار داریم به این تکلیف دینی خود قیام کنید و عزت سرزمین‌های اسلامی را برگردانید.

نیروهای رزمنده شجاع ما در موج ۲۲ عملیات نصر ۲ با رمز مقدس یارقیه (س) سلام الله علیها، در پاسخ به تجاوزات مکرر آمریکایی ها به خاک ایران، طی حمله پهپادی یک سامانه رادار اخطار اولیه دشمن آمریکایی را به طور کامل منهدم کردند و همچنین در حمله دیگری یک سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپادهای MQ9 آمریکا در پایگاه علی السالم را مورد اصابت قرار داده و چند پهپاد را به آتش کشیدند.

از شما ملت کریم و شریف کویت انتظار داریم به تکلیف الهی خود قیام کنید و اجازه ندهید خاک کویت مبدا شرارت و کشتار مسلمانان باشد.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»
 

اطلاعیه شماره ۳۱ سپاه: هواپیماهای بزرگ ترابری C17 و هواپیماهای فرمانده کنترل P8 ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه هدف موشک بالستیک قرار گرفتند
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۸:۱۱

شلیک موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اهداف دشمن/سنتکام از آغاز دور جدید حملات تجاوزکارانه علیه ایران خبر داد/ به‌روز رسانی می‌شود...

اطلاعیه شماره ۳۱ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارینإِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی دینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ

 مردم شریف و ارتشیان مجاهد اردن،با تشکر از همکاری صمیمانه و اطلاعات دقیق شما که موجب هدفگیری دقیق رزمندگان اسلام و انهدام ۲۰ سوله محل استقرار نیروهای ارتش کودک کش آمریکا در منطقه الازرق و کشته شدن ده‌ها نیروی تروریست آمریکایی شد.

رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج ۲۱ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا رقیه (س) و تقدیم به دختر بچه های شهید جنگ تحمیلی سوم، با کمک شما، هواپیماهای بزرگ ترابری C17 و هواپیماهای فرمانده کنترل P8 ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنهاخسارت سنگین وارد کردند.

نظامیان متجاوز آمریکا که طی چند دهه اخیر به بیش از ده کشور اسلامی حمله کرده و میلیون ها مسلمان را کشته اند و حامی اصلی رژیم کودکش صهیونیستی در کشتار عظیم مردم غزه و ویران کردن کرانه باختری هستند، از لحاظ شرعی مهدور الدم هستند و هر مسلمانی، هرجا دستش رسید باید این قاتلان وحشی را بکشد. 

با تشکر مجدد از تلاش‌ها و همکاری‌های شما که با انجام تکلیف شرعی راه را برای آزادی قدس شریف هموار می‌کنید. 

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

اطلاعیه شماره ۳۰/ دو نفتکش که قصد تردد در مسیر ناایمن تنگه هرمز را داشتند منفجر شدند
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۴:۴۸



روابط عمومی سپاه:  ملت قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی؛ اواخر شب گذشته دو فروند نفتکش متخلف که به تحریک و اجبار ارتش کودک کوش آمریکا قصد ورود و خروج از مسیر ناایمن و حادثه‌ساز جنوب تنگه هرمز را داشتند منفجر شده و از حرکت باز ماندند.

 اینجا سرزمین ماست و دخالت ارتش تروریستی آمریکا از هزاران کیلومتر آن طرف‌تر هیچ وجاهت قانونی ندارد و با قطعیت با آن برخورد خواهد شد و تا زمانی که شرارت های آمریکا در منطقه ادامه یابد این معبر برای عبور کود شیمیایی و حتی یک قطر نفت و گاز امنیت ندارد.

 ارتش متجاوز، آماده عملیات تنبیه ما به خاطر این تخلف غیرقانونی باشد.

صدای انفجار در بخش‌هایی از ماهشهر و بندر امام شنیده شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۴:۲۲

بامداد دوشنبه صدایی شبیه به انفجار در بخش‌هایی از ماهشهر و بندر امام شنیده شد.

 منابع رسمی تاکنون درباره علت این صدا اظهارنظر نکرده‌اند.

ادعای ترامپ: امشب ضربات سختی به ایران وارد کردیم
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۴:۰۸

ایران متحمل خسارات بسیار سنگینی شده است و نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد.

خبرنگار صداوسیما: صدای ۳ انفجار از غرب تبریز شنیده شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۴:۰۵
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هنوز مشخص نیست صدای انفجار تبریز ناشی از فعالیت پدافند هوایی بوده یا بر اثر اصابت پرتابه‌های دشمن

 ارتش انگلیس هم آتش‌سوزی در عرشه یک کشتی در تنگه هرمز نزدیک سواحل عمان را تائید کرد
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۳:۵۱

 ارتش انگلیس هم آتش‌سوزی در عرشه یک کشتی در تنگه هرمز نزدیک سواحل عمان را تائید کرد.

شنیده‌شدن صدای چندین انفجار در پایگاه‌های آمریکایی در کویت
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۳:۴۰

منابع محلی از شنیده‌شدن صدای چندین انفجار در پایگاه‌های آمریکایی کویت خبر دادند.

آتش گرفتن یک شناور در شمال‌غربی منطقه «کمزار» در نزدیکی سواحل عمان
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۳:۳۹

شلیک موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اهداف دشمن/سنتکام از آغاز دور جدید حملات تجاوزکارانه علیه ایران خبر داد/ به‌روز رسانی می‌شود...

یک شناور در شمال‌غربی منطقه «کمزار» در نزدیکی سواحل عمان دچار آتش‌سوزی شده است

انهدام پهپاد متخاصم در جنوب کشور
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۳:۳۱


یک پهپاد متخاصم در آسمان جنوب ایران، توسط سامانه پدافند نیروهای مسلح ایران مورد ساقط شد

گزارشی از وقوع آتش‌سوزی در یک کشتی
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۳:۳۰

سازمان تجارت دریایی بریتانیا: گزارشی از وقوع آتش‌سوزی در یک کشتی دریافت کردیم.

گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در امارات
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۳:۲۸



برخی منابع از شلیک موشک به سمت کشتی‌های متخلف در سواحل امارات گزارش می‌دهند.

شلیک موج جدیدی از موشک‌ها از استان لرستان در غرب کشو
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۳:۲۷

خبرگزاری رسمی ایران از شلیک موج جدیدی از موشک‌ها از استان لرستان در غرب کشور به سمت اهداف دشمن خبر داد.

شنیده شدن صدای چند انفجار در چابهار
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۳:۱۰

صدای چند انفجار در چابهار شنیده شد.

حمله دشمن آمریکایی به چند شهر کشور
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۳:۰۸


در پی اعلام دقایقی قبل سازمان تروریستی سنتکام از آغاز دور جدید حملات به ایران، گزارش خبرنگاران تسنیم از اصابت موشک‌های دشمن آمریکایی در چند شهر کشور حکایت دارد.

 بر این اساس دقایقی قبل صدای انفجار در شهرهای تبریز، چابهار، کنارک، بندر ماهشهر، بندر امام خمینی (ره) شنیده شده است.

فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی در کنارک
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۳:۰۴

فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی در کنارک

انهدام پهپاد متخاصم در جنوب کشور
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۳:۰۳



به گزارش خبرنگار مهر، یک پهپاد متخاصم در آسمان جنوب ایران، توسط سامانه پدافند نیروهای مسلح ایران مورد ساقط شد.

شنیده شدن صدای چند انفجار در بندر ماهشهر و بندر امام خمینی
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۳:۰۲

شنیده شدن صدای چند انفجار در بندر ماهشهر و بندر امام خمینی

شنیده شدن صدای انفجار در اطراف تبریز
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۲:۵۱

شنیده شدن صدای انفجار در اطراف تبریز؛ مشخص نیست این انفجار به عملیات آفندی مربوط است یا حمله دشمن!

فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی در کنارک
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۲:۴۹

فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی در کنارک

آغاز دور جدید حملات تجاوزکارانه علیه ایران
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۲:۴۸

سنتکام از آغاز دور جدید حملات تجاوزکارانه علیه ایران خبر داد.

شنیده شدن انفجارهایی در تبریز و ماهشهر
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۲:۴۸

 برخی رسانه های مجازی از شنیده شدن انفجارهایی در تبریز و ماهشهر خبر داده اند.

پایگاه‌های آمریکایی در بحرین دوباره مورد حمله قرار گرفتند
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۲:۳۵

 منابع عربی: پایگاه‌های آمریکایی در بحرین دوباره مورد حمله قرار گرفتند.

شنیده شدن صدای انفجار در پایگاه های آمریکایی در شمال سلیمانیه عراق
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۲:۲۷

برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجار در پایگاه های آمریکایی در شمال سلیمانیه عراق خبر دادند.

 شنیده شدن انفجارهای مجدد در بحرین
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۲:۲۰

انفجارهایی پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی در بحرین را به لرزه درآورد.

حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۲:۱۰

شلیک موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اهداف دشمن/ انفجارها پایگاه اشغالگران آمریکا در کویت را لرزاند/ به‌روز رسانی می‌شود...

روابط عمومی سپاه در این اطلاعیه که بامداد دوشنبه منتشر شد،آمده است: مردم حماسه آفرین و شجاع و بصیر ایران اسلامی؛ در پاسخ به شرارت‌های ارتش کودک‌کش آمریکا، رزمندگان نیروهای هوافضای سپاه در موج یازدهم عملیات نصر ۲، با رمز مبارک یا اباعبدالحسین (ع) و تقدیم به سربازان مظلوم شهید بمپور ایرانشهر، با حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در منطقه تنف سوریه، علاوه بر انهدام یک سامانه راداری، چند فروند بالگرد خاص عملیات ویژه، در قصاص خون سربازان شهید شب قبل در ایرانشهر، تعداد زیادی از نیروهای جنایتکار آمریکایی را به درک واصل کردند.

این اطلاعیه در ادامه تاکید می کند: کنترل کامل تنگه هرمز کماکان در اختیار رزمندگان شجاع ماست و تا زمانی که شرارت‌های آمریکا ادامه داشته باشد، یک قطره نفت و گاز از این منطقه صادر نخواهد شد.

پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت مورد حملات پهپادهای انتحاری قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۲:۰۱

منابع محلی: پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت مورد حملات پهپادهای انتحاری قرار گرفت.

صدای دو انفجار در کویت شنیده شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۱:۵۹


رسانه‌های عربی از شنیده‌شدن صدای دست‌کم دو انفجار در کویت خبر دادند.

کویت: در حال مقابله با حملات پهپادی هستیم
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۱:۵۸

کویت: در حال مقابله با حملات پهپادی هستیم.

ادعای سنتکام درباره محاصره دریایی ایران؛ گزارش‌ها از انفجارها در بحرین، کویت و اربیل
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۱:۳۱

شلیک موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اهداف دشمن/ انفجارها پایگاه اشغالگران آمریکا در کویت را لرزاند/ به‌روز رسانی می‌شود...

در بیانیه اضطراری سنتکام که بامداد دوشنبه به وقت محلی منتشر شد، این فرماندهی نظامی ارتش تروریستی آمریکا ادعا کرده است: «نیروهای ما به اجرای کامل محاصره دریایی تحمیل‌شده بر ایران ادامه می‌دهند.» در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «تا تاریخ ۱۹ ژوئیه (۲۹ تیرماه)، به منظور تضمین تبعیت کامل از این حصر، ۶ فروند شناور را تغییر مسیر داده و یک شناور دیگر را از کار انداخته‌ایم.»

هم‌زمان با انتشار این بیانیه، منابع رسانه‌ای عربی از وقوع انفجارهای شدید در بحرین، کویت و اقلیم کردستان عراق خبر دادند. وزارت کشور بحرین با صدور اطلاعیه‌ای، از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در سراسر این کشور خبر داده است. بر اساس گزارش‌های میدانی، این انفجارها پایگاه دریایی «الجفیر»، مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را لرزانده است. منابع آگاه از فعال‌شدن سامانه دفاع موشکی پاتریوت آمریکا در آسمان این منطقه برای مقابله با حمله احتمالی خبر می‌دهند. برخی منابع عربی این حملات را «ناشی از حمله ایران» توصیف کرده‌اند.

همچنین منابع عربی و منطقه‌ای از شنیده‌شدن صدای انفجارهای شدید در کویت و نیز در حریم هوایی منطقه «سوران» و شهرستان «کویه» در استان اربیل اقلیم کردستان عراق خبر داده‌اند. شبکه المیادین نیز این گزارش‌ها را تأیید کرده است. پیش از این، برخی منابع رسانه‌ای از هدف قرار گرفتن مواضع گروهک‌های تجزیه‌طلب در خاک عراق اطلاع‌رسانی کرده بودند.

تا لحظه مخابره این خبر، جزئیات بیشتری از ابعاد این حوادث و میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است. 

آژیرهای خطر در کنسولگری آمریکا در اربیل به‌صدا درآمدند
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۱:۱۹

منابع عراقی گزارش دادند که آژیرهای خطر در کنسولگری آمریکا واقع در اربیل به‌صدا درآمده است.

انفجار در حریم هوایی منطقه سوران عراق شنیده شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۰:۵۴


شبکه المیادین از شنیده شدن صدای انفجار در حریم هوایی منطقه سوران در اقلیم کردستان عراق خبر داد.

گزارش از شنیده‌شدن صدای انفجار در اربیل
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۰:۴۹



برخی منابع از شنیده‌شدن صدای یک یا چند انفجار در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، خبر داده‌اند.

وزارت کشور بحرین فعال شدن آژير خطر در این کشور را تائيد کرد
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۰۰:۴۳

وزارت کشور بحرین فعال شدن آژير خطر در این کشور را تائيد کرد.

 

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شلیک موشک دشمن موشک امارات سنتکام
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
5
15
پاسخ
به فکر اردن و اسرائیل باشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
10
16
پاسخ
چرا ناوهاشون را نمیزنید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
نمیان جلو
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
با کروز 1500کیلومتری بزن دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
21
16
پاسخ
بیخود درگیری گسترش ندید مهم نیست از کجای خلیج کی عبور میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
نمی فهمی دیگه. اگر مهم نبود، آمریکا اینقدر دست و پا نمیزد براش
ناشناس
|
United States of America
|
۰۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
9
پاسخ
این روش شده بزن و‌بیا مذاکره کنیم ، مایه تفریح برای این روانی های اپستینی
شربیانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
9
پاسخ
بزن به سیم آخر تنگه رو غرق خون کن رها نکن تنگه رو دشمنوسرنگون کن
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
13
پاسخ
وارد مرحله تهاجمی جنگ شوید و تمام ناوها امریکا و پایگاههای انها را در منطقه زیر آتش ببرید و هرگز به مذاکره فکر نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
11
پاسخ
جنگ جنگ تا رفع فتنه آمریکا
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
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