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تعداد بازدید : 5760
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کد خبر:۱۳۸۵۵۹۷
کد خبر:۱۳۸۵۵۹۷
18727 بازدید
نظرات: ۳۰
سوت

ادعای سنگین فردوسی پور درباره قلعه نویی

عادل فردوسی پور در واکنش به اظهارات قلعه نویی مدعی شد برخلاف خودش، این امیر قلعه نویی بود که در زمان جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل در ترکیه و دبی بوده است. اظهارات فردوسی پور را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
سوت امیر قلعه نویی عادل فردوسی پور جنگ ایران و آمریکا تیم‌ملی فوتبال ایران جام جهانی ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Canada
|
۰۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
186
86
پاسخ
فردوسی پور گفته کنار مردم بودیم. یعنی داشتی چه کار می کردی؟ توی میادین پرچم ایران رو تکان می‌دادی؟ توی اورژانس و هلال احمر فعال بودید؟ تیم ملی رو بدرقه کردی؟ حملات دشمن رو محکوم کردی؟
دقیقا در چه بخشی کنار مردم بودی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
داخل کشور بوده، شبیه بسیاری از مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
176
88
پاسخ
مجری همیشه طلبکار
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
اتقاقا كسايي مثل تو هميشه از همه طلبكارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
97
پاسخ
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
158
53
پاسخ
فردوسی پور وقتی گندش دراومد انداختنش از صداو سیما بیرون .فقط و فقط،به فکر انتقام گرفتن هستش .ولی لینکه هنوز تو ایران موند قابل تقدیره
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
102
52
پاسخ
لوطی! تو برو لقمه خود گاز بزن ، کم پشت سر خلق خدا ساز بزن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
122
67
پاسخ
همین تهران بودی قبول
ولی یه استوری میزاشتی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
فک کنم اینترنت قطع بود تو ایران!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
79
40
پاسخ
همین اقا عاشق کروش بود اوردید ایران بدبخت کردید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
47
144
پاسخ
ای جانم
ناز نفست
آقای ساعت رو رسوا کردی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
147
63
پاسخ
دوران مافیای فردوسی پور تمام شد الانم هرچی بیشتر دست و پا بزنه بیشتر فرو میره
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
168
59
پاسخ
قلعه نویی مربی ارزشمندی است و امیدوارم در جام ملت های آسیا موفق باشد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
این خط این نشون ، عمرا این تیم توی آسیا هم موفق بشه ، توضیحات زیاده ولی بهتره خودتون ببینید
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