سوت
ادعای سنگین فردوسی پور درباره قلعه نویی
عادل فردوسی پور در واکنش به اظهارات قلعه نویی مدعی شد برخلاف خودش، این امیر قلعه نویی بود که در زمان جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل در ترکیه و دبی بوده است. اظهارات فردوسی پور را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:سوت امیر قلعه نویی عادل فردوسی پور جنگ ایران و آمریکا تیمملی فوتبال ایران جام جهانی ویدیو
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فردوسی پور گفته کنار مردم بودیم. یعنی داشتی چه کار می کردی؟ توی میادین پرچم ایران رو تکان میدادی؟ توی اورژانس و هلال احمر فعال بودید؟ تیم ملی رو بدرقه کردی؟ حملات دشمن رو محکوم کردی؟
دقیقا در چه بخشی کنار مردم بودی؟
دقیقا در چه بخشی کنار مردم بودی؟
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ناشناس| |
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
مجری همیشه طلبکار
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ناشناس| |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
فردوسی پور وقتی گندش دراومد انداختنش از صداو سیما بیرون .فقط و فقط،به فکر انتقام گرفتن هستش .ولی لینکه هنوز تو ایران موند قابل تقدیره
همین تهران بودی قبول
ولی یه استوری میزاشتی
ولی یه استوری میزاشتی
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ناشناس| |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
دوران مافیای فردوسی پور تمام شد الانم هرچی بیشتر دست و پا بزنه بیشتر فرو میره