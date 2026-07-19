ادعای سنگین فردوسی پور درباره قلعه نویی

عادل فردوسی پور در واکنش به اظهارات قلعه نویی مدعی شد برخلاف خودش، این امیر قلعه نویی بود که در زمان جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل در ترکیه و دبی بوده است. اظهارات فردوسی پور را می‌بینید و می‌شنوید.