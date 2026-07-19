نمایش ضعیف مسی در فینال جام جهانی؛ آرژانتین یک نیمه بدون شوت!

آمارهای فینال جام جهانی ۲۰۲۶، تصویری غیرمنتظره از عملکرد آرژانتین و لیونل مسی ارائه می‌دهد.

قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، در نیمه نخست نه تنها نتوانست حتی یک شوت به سمت دروازه اسپانیا بزند، بلکه کاپیتانش نیز یکی از کم‌اثرترین دوران حضورش در جام جهانی را پشت سر گذاشت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، نیمه نخست فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان آرژانتین و اسپانیا با آماری عجیب و کم‌سابقه همراه بود؛ آماری که بیش از همه، عملکرد لیونل مسی و خط حمله آلبی‌سلسته را زیر سؤال برد.

بر اساس داده‌های مسابقه، در ۲۵ دقیقه نخست تنها یک شوت در این دیدار ثبت شد؛ آماری که از زمان آغاز ثبت داده‌های جام جهانی، کم‌حادثه‌ترین شروع یک فینال را رقم زده است.

در این میان، لیونل مسی در ۲۰ دقیقه ابتدایی فقط دو بار توپ را لمس کرد؛ آماری که کمترین تعداد لمس توپ او در تمام مسابقات جام جهانی بود که از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشته است.

شرایط برای آرژانتین در پایان نیمه اول حتی نگران‌کننده‌تر نیز شد؛ شاگردان لیونل اسکالونی بدون ثبت حتی یک شوت راهی رختکن شدند و شاخص امید گل (xG) آنها نیز صفر بود؛ اتفاقی کم‌سابقه برای تیمی که مدافع عنوان قهرمانی جهان محسوب می‌شود.

در سوی مقابل، اسپانیا اگرچه طوفانی ظاهر نشد، اما مالکیت و کنترل بازی را در اختیار داشت. لاروخا در نیمه نخست سه شوت به سمت دروازه آرژانتین زد که دو ضربه را امیلیانو مارتینز مهار کرد و یک شوت نیز خارج از چارچوب بود. شاخص امید گل اسپانیا نیز ۰.۲۳ ثبت شد؛ آماری که برتری نسبی این تیم را در نیمه اول تأیید می‌کند.

آمار بازی در نیمه دوم هم چندان تفاوتی نکرد. لیونل مسی در مجموع ۱۲۰ دقیقه ۵۴ بار موفق به لمس توپ شد و از مجموع دو شوت آلبی‌سلسته یک شوت هم به سمت دروازه اونای سیمون زد که هیچکدام از دو شوت آرژانتینی‌ها داخل چهارچوب نبود.