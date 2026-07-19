ادعای 400 میلیاردی خداداد عزیزی درباره قلعه نویی!

خداداد عزیزی در پاسخ به اظهارات امروز امیر قلعه نویی سخنان آتشینی بر زبان آورد و گفت: «... واقعا خیلی از حرف‌هایش را نفهمیدم. ما لودگی می‌کنیم؟ چرا پس شما حذف شدید!؟ ناپلئون و هانیبال هم یک پلن داشتند نه ۷ پلن! آقای قلعه‌نویی چرا نباید کسی انتقاد کند؟ من انتقاد می‌کنم و نمی‌تونی تریبون را از من بگیری! مگر بزرگتر از علی دایی داریم که انتقاد نکند؟ مردم ایران غارنشین نیستند. آقای قلعه‌نویی ما جنگ را دیدیم. بهترین کار این است اسم ببرید. شما نتیجه نگرفتی چرا میندازی گردن ما؟ تنها جمله درست شما عذرخواهی از مردم بود. دوباره در جام ملت‌ها من طاقت عذرخواهی ندارم... ما در جنگ ایران بودیم و من هر شب کف خیابان بودم... 15 روز قبل از حضور تیم ملی در جام جهانی 400 میلیارد به فدراسیون پرداخت شده...» فرازهای مهم های صحبت‌های عزیزی را می‌بینید و می‌شنوید.