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تعداد بازدید : 4736
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کد خبر:۱۳۸۵۵۹۲
کد خبر:۱۳۸۵۵۹۲
18495 بازدید
نظرات: ۷
سوت

ادعای 400 میلیاردی خداداد عزیزی درباره قلعه نویی!

خداداد عزیزی در پاسخ به اظهارات امروز امیر قلعه نویی سخنان آتشینی بر زبان آورد و گفت: «... واقعا خیلی از حرف‌هایش را نفهمیدم. ما لودگی می‌کنیم؟ چرا پس شما حذف شدید!؟ ناپلئون و هانیبال هم یک پلن داشتند نه ۷ پلن! آقای قلعه‌نویی چرا نباید کسی انتقاد کند؟ من انتقاد می‌کنم و نمی‌تونی تریبون را از من بگیری! مگر بزرگتر از علی دایی داریم که انتقاد نکند؟ مردم ایران غارنشین نیستند. آقای قلعه‌نویی ما جنگ را دیدیم. بهترین کار این است اسم ببرید. شما نتیجه نگرفتی چرا میندازی گردن ما؟ تنها جمله درست شما عذرخواهی از مردم بود. دوباره در جام ملت‌ها من طاقت عذرخواهی ندارم... ما در جنگ ایران بودیم و من هر شب کف خیابان بودم... 15 روز قبل از حضور تیم ملی در جام جهانی 400 میلیارد به فدراسیون پرداخت شده...» فرازهای مهم های صحبت‌های عزیزی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
سوت خداداد عزیزی ویدیو تیم‌ملی فوتبال ایران جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا فیلم جام جهانی ۲۰۲۶
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
13
76
پاسخ
خداداد دمت گرم، ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
11
68
پاسخ
الان خداداد میشه عامل صهیونیست...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
42
11
پاسخ
خداداد تو کوچکی که دایی رو بزرگ میبینی،اگه کسی باید انتقاد کنه اون دایی نیست،کسی که در آزادی به عربستان باخت ،دایی اگه عرضه داشت نشون میداد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
يه سري هم به نتايج در خشان سرورت قلعهنويي بزن خيلي نتيجه گرفت خيلي خوب.....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
13
9
پاسخ
آقای خداداد عزیزی حرف قلعه نویی دقیقا همین حرف شماست
شما میگی چرا اگر آمریکایی ها امکانات ندادند از ما انتقاد می کنید

قلعه نویی هم میگه وقتی آمریکایی ها برای ما مشکل ایجاد کردند چرا از من انتقاد می کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ايشون شرايط رو مي دونست مي گفت من با اين شرايط نمي تونم .اين همه چيز رو با هم مي خواست جام ملت هاي قبلي هم مقصر آمريكا بود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
19
پاسخ
واقعا آقای خداداد منصفانه و عالی حرف زد ، کاش یا آقیا قلعه نوعی از تیم ملی کنار گذاشته بشه و یا تمام این بازیکنان مسن و بی انگیزه مثل طارمی، جهانبخش ، حاج صفی، چشمی ، خلیل زاده، کنعانی و غیره از تیم ملی کنار گذاشته بشوند و جوانان دعوت بشوند. نتیجه در جام ملتهل مهم نیست. مهم ساختن یک نسل جدید و قوی برای فوتبال کشور است
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