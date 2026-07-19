سوت
ادعای 400 میلیاردی خداداد عزیزی درباره قلعه نویی!
خداداد عزیزی در پاسخ به اظهارات امروز امیر قلعه نویی سخنان آتشینی بر زبان آورد و گفت: «... واقعا خیلی از حرفهایش را نفهمیدم. ما لودگی میکنیم؟ چرا پس شما حذف شدید!؟ ناپلئون و هانیبال هم یک پلن داشتند نه ۷ پلن! آقای قلعهنویی چرا نباید کسی انتقاد کند؟ من انتقاد میکنم و نمیتونی تریبون را از من بگیری! مگر بزرگتر از علی دایی داریم که انتقاد نکند؟ مردم ایران غارنشین نیستند. آقای قلعهنویی ما جنگ را دیدیم. بهترین کار این است اسم ببرید. شما نتیجه نگرفتی چرا میندازی گردن ما؟ تنها جمله درست شما عذرخواهی از مردم بود. دوباره در جام ملتها من طاقت عذرخواهی ندارم... ما در جنگ ایران بودیم و من هر شب کف خیابان بودم... 15 روز قبل از حضور تیم ملی در جام جهانی 400 میلیارد به فدراسیون پرداخت شده...» فرازهای مهم های صحبتهای عزیزی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:سوت خداداد عزیزی ویدیو تیمملی فوتبال ایران جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا فیلم جام جهانی ۲۰۲۶
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خداداد تو کوچکی که دایی رو بزرگ میبینی،اگه کسی باید انتقاد کنه اون دایی نیست،کسی که در آزادی به عربستان باخت ،دایی اگه عرضه داشت نشون میداد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
آقای خداداد عزیزی حرف قلعه نویی دقیقا همین حرف شماست
شما میگی چرا اگر آمریکایی ها امکانات ندادند از ما انتقاد می کنید
قلعه نویی هم میگه وقتی آمریکایی ها برای ما مشکل ایجاد کردند چرا از من انتقاد می کنید
شما میگی چرا اگر آمریکایی ها امکانات ندادند از ما انتقاد می کنید
قلعه نویی هم میگه وقتی آمریکایی ها برای ما مشکل ایجاد کردند چرا از من انتقاد می کنید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
واقعا آقای خداداد منصفانه و عالی حرف زد ، کاش یا آقیا قلعه نوعی از تیم ملی کنار گذاشته بشه و یا تمام این بازیکنان مسن و بی انگیزه مثل طارمی، جهانبخش ، حاج صفی، چشمی ، خلیل زاده، کنعانی و غیره از تیم ملی کنار گذاشته بشوند و جوانان دعوت بشوند. نتیجه در جام ملتهل مهم نیست. مهم ساختن یک نسل جدید و قوی برای فوتبال کشور است