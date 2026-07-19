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مرگ خواستگار جوان با ضرب و شتم ۴ برادر

پرونده مرگ پسر ۱۸ساله‌ پس از ضرب و جرح شدید مقابل خانه دختر ۱۴ساله‌ای که به او علاقه‌ داشت، در دادسرای جنایی تهران گشوده شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۹۱
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4383 بازدید
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مرگ خواستگار جوان با ضرب و شتم ۴ برادر

به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی، صبح امروز با اعلام مرگ مشکوک پسر ۱۸ساله‌ای در یکی از بیمارستان‌های تهران، پرونده‌ای جنایی در دستور کار بازپرس کشیک قتل قرار گرفت.

این گزارش از سوی ماموران کلانتری ۱۶۴ قائم به بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی اعلام شد. در گزارش اولیه به بازپرس محسن اختیاری، بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران، گفته شد بررسی‌های اولیه مشخص کرده این پسر جوان ساعاتی قبل در حالی که آثار متعدد ضرب و جرح روی بدنش وجود داشت به بیمارستان منتقل شد اما با وجود تلاش کادر درمان جان خود را از دست داد و با توجه به مشکوک بودن مرگ به خاطر ضرب و جرح کادر درمان موضوع را به کلانتری گزارش کرده‌اند. به این ترتیب بازپرس جنایی دستور داد تحقیقات قضایی و پلیسی برای روشن شدن علت حادثه آغاز شود.

در نخستین بررسی‌ها، کارآگاهان و بازپرس پرونده دریافتند پسر جان‌باخته از مدتی قبل به دختری ۱۴ساله علاقه‌مند شده بود. همچنین نتیجه تحقیقات حکایت از آن داشت که پسر نوجوان چندین بار از طریق خانواده خود برای خواستگاری اقدام کرده بود، اما خانواده دختر با این ازدواج مخالفت کرده و پسر جوان هر بار با وجود شنیدن پاسخ منفی باز هم به خواستگاری رفته بود. او به همین دلیل شامگاه گذشته برای آخرین بار مقابل خانه دختر مورد علاقه‌اش رفت تا شاید بتواند با خانواده او صحبت و رضایت آنها را جلب کند. اما حضور پسر عاشق‌پیشه به درگیری‌ای منجر شد که در نهایت جانش را گرفت.

 تحقیقات بعدی نشان داد پس از حضور پسر جوان مقابل خانه دختر مورد علاقه‌اش، چهار برادر دختر روبه‌روی او قرار گرفتند و بین آنها مشاجره درگرفت. به گفته شاهدان، آن مشاجره خیلی زود به درگیری فیزیکی تبدیل شد و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده چهار برادر دختر ۱۴ساله با چوب و چماق به جان پسر ۱۸ساله افتادند و او را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند.

شدت ضربات به اندازه‌ای بود که پسر جوان با پایان درگیری نیمه‌جان در خیابان افتاده بود، به طوری که توان حرکت نداشت و ظاهراً با خانواده‌اش تماس گرفته بود. دقایقی بعد اعضای خانواده جوان با اطلاع از ماجرا خود را به محل رساندند و او را برای درمان به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل کردند، اما تلاش پزشکان برای نجات جان او نتیجه‌ای نداشت و این جوان بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.

در ادامه، بازپرس پرونده دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد تا علت دقیق مرگ، نوع جراحات، زمان وارد شدن ضربات و اینکه کدام آسیب نقش اصلی را در فوت پسر جوان داشته مشخص شود.

همزمان، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی مامور شدند با تحقیق از اعضای خانواده مقتول، خانواده دختر نوجوان، شاهدان محلی و افرادی که هنگام درگیری در محل حضور داشتند، جزئیات بیشتری از نحوه وقوع حادثه به دست آورند. علاوه بر این، بررسی دوربین‌های مداربسته احتمالی اطراف محل حادثه و بازسازی صحنه در دستور کار تیم تحقیق قرار گرفته است.

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پسر جوان خواستگار پسر عاشق پیشه قتل ضرب و جرح
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
20
پاسخ
اینجور که گفتی احتمالا از اتباع بودند متاسفانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
8
32
پاسخ
اون مردک های روانی باید اعدام شوند که با یک جوان 18 ساله نتونستن مثل آدم حرف بزنن.
سهیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
40
پاسخ
چهارنفری ریختن با چوب سر یک نفر و به نظر خودشون خیلی مرد هستند و دفاع از ناموس کردن !!! بیچاره اون خواهری که چهارتا برادر جوانمرد!!! مثل اینها داره !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
37
پاسخ
زنگ میزدید پلیس بباد دیگه درگیری چیه این حس غرور و قلدری واقعا دردسر ساز شده
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
14
33
پاسخ
مگه بچه بازی است ازدواج کردن ۱۸ ساله با ۱۴ ساله عقل پدر مادرش کجا بوده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
2
پاسخ
گاهی پررویی و پیله بودن طرف اعصاب بقیه را میریزه بهم
و شاید اگه مقتول میفهمید دختر 14 ساله را شاید نخواهند شوهر بدهند و پیله نمیکرد الان زنده بود....
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