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ادعای توافق بر سر خروج نظامیان صهیونیست از جنوب لبنان 

برخی منابع خبری از توافق ژوزف عون رییس‌جمهور لبنان و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا بر سر خروج کامل نظامیان صهیونیست از جنوب لبنان خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۸۸
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ادعای توافق بر سر خروج نظامیان صهیونیست از جنوب لبنان 

به گزارش تابناک، روزنامه «معاریو» به نقل از یک منبع لبنانی مدعی شد ژوزف عون رئیس‌جمهور لبنان و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، به توافقی درباره خروج کامل نظامیان صهیونیست از جنوب لبنان دست یافته‌اند.

در همین باره، یک منبع رسمی لبنانی به شبکه سعودی «الحدث» گفت ژوزف عون رییس جمهور لبنان و مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا به تفاهمی درباره عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان رسیده‌اند.

این ادعاها در حالی است که تاکنون هیچ تأیید رسمی از سوی طرف صهیونیستی و آمریکایی یا لبنانی در مورد این توافق صادر نشده است.

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