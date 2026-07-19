با پایان عملیات پاکسازی و ایمن‌سازی، تونل شهید میرزایی بازگشایی شد و تردد در این محور مهم ترانزیتی از سر گرفته شد. به گفته رئیس پلیس راهور، با بازگشایی این تونل و سایر محورهای آسیب‌دیده، مسیر تردد خودروهای سبک و سنگین در هرمزگان برقرار شده و گره ترافیکی ناوگان حمل‌ونقل نیز به‌تدریج در حال برطرف شدن است. تصاویر از بازگشایی دیگر تونل‌ها نیز حکایت دارد. مجموعه ویدیو از بازگشایی این تونل‌ها را می‌بینید.