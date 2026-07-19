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تعداد بازدید : 658
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کد خبر:۱۳۸۵۵۸۴
کد خبر:۱۳۸۵۵۸۴
1382 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

تصاویر بازگشایی شماری از تونل‌های بمباران شده

با پایان عملیات پاکسازی و ایمن‌سازی، تونل شهید میرزایی بازگشایی شد و تردد در این محور مهم ترانزیتی از سر گرفته شد. به گفته رئیس پلیس راهور، با بازگشایی این تونل و سایر محورهای آسیب‌دیده، مسیر تردد خودروهای سبک و سنگین در هرمزگان برقرار شده و گره ترافیکی ناوگان حمل‌ونقل نیز به‌تدریج در حال برطرف شدن است. تصاویر از بازگشایی دیگر تونل‌ها نیز حکایت دارد. مجموعه ویدیو از بازگشایی این تونل‌ها را می‌بینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
2
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ای ولا به شما
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