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درآمد میلیارد دلاری فیفا از جام جهانی

بر اساس اطلاعات ارائه شده، فیفا ۱۵ میلیارد دلار از برگزاری جام جهانی سود کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۷۷
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درآمد میلیارد دلاری فیفا از جام جهانی

به گزارش تابناک، فیفا از جام جهانی ۲۰۲۶ که در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شد، مبلغ رکوردشکن ۱۵ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است. این رقم، ۴ میلیارد دلار بیش‌تر از هدف اولیه ۱۱ میلیارد دلاری فیفا بود و عمدتا از فروش بسته‌های مهمان‌نوازی، بلیت‌های درجه یک و کمیسیون ۱۵ درصدی از بازار ثانویه فروش بلیت به دست آمده است.

نقش درآمدها در تثبیت جایگاه اینفانتینو

به گزارش سایت بلومبرگ، این موفقیت مالی، برای جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، که در طول این جام با انتقادات زیادی روبه‌رو بود، یک پیروزی بزرگ محسوب می‌شود. این درآمد بی‌سابقه، عملاً موجبات نادیده گرفتن بسیاری از انتقادات را فراهم کرده است.

حمایت ۲۰۰ فدراسیون از اینفانتینو

بر اساس گزارش‌ها، اینفانتینو پیش از انتخابات ماه مارس(اواخر اسفند سال جاری) حمایت بیش از ۲۰۰ فدراسیون عضو فیفا را برای کسب مجدد ریاست جلب کرده است. موفقیت مالی عظیم جام جهانی نیز دلیل محکمی برای جلوگیری از مخالفت‌های احتمالی سایر فدراسیون‌هاست.

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