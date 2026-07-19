ایران و فرانسه قربانیان مشترک انگلستان در اسکوریگامی؛ نوشتن تاریخ جام جهانی با یک امضا
بر اساس آمار تاریخی از نتایج منحصر به فرد تاریخ جام جهانی، پیروزی انگلستان مقابل ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ نخستین نتیجه ۶ بر ۲ تاریخ بود و این بار انگلستان با پیروزی ۶ بر ۴ مقابل فرانسه، یک نتیجه منحصر به فرد دیگر را رقم زد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در حالی که بیشتر هواداران تنها به نتایج مسابقات توجه میکردند، ویلیام پراکیو، پژوهشگر حوزه فناوری و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی در دانشگاههای MIT و هاروارد، نگاه متفاوتی به جدول نتایج داشت.
براساس گزارشی که سایت «ESPN» در این زمینه منتشر کرده، این پژوهشگر فناوری برخلاف بسیاری از علاقهمندان فوتبال، طرفدار دوآتشه این ورزش نیست و معمولاً فقط هر چهار سال یکبار جام جهانی را دنبال میکند. اما این بار دلیل دیگری برای هیجان داشت؛ او منتظر رخ دادن اتفاقی بود که در دنیای آمار ورزشی به آن «اسکوریگامی» (Scorigami) گفته میشود.
اسکوریگامی چیست؟
واژه «Scorigami» نخستین بار در سال ۲۰۱۴ توسط جان بویس، روزنامهنگار ورزشی آمریکایی، ابداع شد. منظور از اسکوریگامی، نتیجهای است که پیش از آن هرگز در تاریخ یک رقابت ثبت نشده باشد.
برای مثال، در لیگ فوتبال آمریکایی (NFL) سالها هیچ مسابقهای با نتایجی مانند ۱۵ بر ۸ یا ۲۵ بر ۱۸ به پایان نرسیده بود. بعدها این مفهوم به سایر رشتههای ورزشی نیز گسترش یافت؛ برای نمونه تاکنون در تاریخ NBA هیچ مسابقهای با نتیجه ۱۳۸ بر ۱۰۲ تمام نشده و در لیگ بیسبال آمریکا نیز هرگز نتیجه ۲۲ بر صفر ثبت نشده، هرچند نتیجه ۲۳ بر صفر دو بار رخ داده است.
پروژه «ورلدکاپیگامی»
پراکیو با علاقهای که به تحلیل دادههای ورزشی دارد، نمودار اختصاصی نتایج منحصربهفرد جام جهانی را طراحی کرده که نام آن را World Cupigami گذاشته است. او پیش از آغاز مسابقات گفته بود: «این فقط یک پروژه سرگرمکننده بود. دادههای مسابقات در دسترس بود و با خودم گفتم چرا امتحانش نکنم؟ اگر هم یک بازی دیوانهوار مثل ۵ بر ۴ اتفاق بیفتد، که چه بهتر!»
البته هر نتیجه پرگلی هم یک «اسکوریگامی» محسوب نمیشود. برای مثال، پیروزی ۸ بر ۳ مجارستان مقابل آلمان در جام جهانی ۱۹۵۴ و برتری ۱۰ بر یک مجارستان برابر السالوادور در جام جهانی ۱۹۸۲ پیش از این در تاریخ مسابقات ثبت شدهاند و تکرار این نتایج از سوی هر تیمی، دیگر نمیتواند نتیجه منحصربهفرد باشد. به همین دلیل، محتملترین نتیجه منحصربهفرد بعدی میتوانست یک بازی بسیار نزدیک و پرگل باشد. همانطور که تاکنون هیچ مسابقهای در جام جهانی با نتیجه ۵ بر ۴ یا تساوی ۵ - ۵ به پایان نرسیده است، اما پیروزی ۶ بر ۵ برزیل مقابل لهستان در جام جهانی ۱۹۳۸ و برد ۷ بر ۵ اتریش برابر سوئیس در جام جهانی ۱۹۵۴ در تاریخ این رقابتها به ثبت رسیدهاند.
اسکوریگامی سرانجام در جام جهانی ۲۰۲۶
با گسترش جام جهانی به ۴۸ تیم، احتمال ثبت نتایج کاملاً جدید افزایش پیدا کرده بود؛ زیرا هم احتمال پیروزیهای بسیار پرگل بیشتر شده بود و هم احتمال مسابقات نزدیک و پرگل. در روزهای ابتدایی جام، آلمان با نتیجه ۷ بر یک کوراسائو را شکست داد؛ نتیجهای که به ثبت یک اسکوریگامی نزدیک بود، اما چون نتیجه ۸ بر یک هرگز رخ نداده بود، این مسابقه هنوز یک نتیجه منحصربهفرد محسوب نمیشد.
با گذشت مرحله گروهی و سپس بازیهای حذفی، به نظر میرسید جام جهانی ۲۰۲۶ نیز بدون ثبت یک نتیجه جدید به پایان برسد؛ تا اینکه در یکصدوسومین مسابقه رقابتها، یعنی دیدار ردهبندی بین انگلیس و فرانسه، تاریخ تغییر کرد.
نخستین نتیجه ۶ بر ۴ تاریخ جام جهانی
در این مسابقه، انگلیس نیمه نخست را با برتری ۴ بر صفر به پایان رساند، اما فرانسه در نیمه دوم بازگشت و تا دقیقه ۶۶ اختلاف را به ۴ بر ۳ کاهش داد؛ دو گل این تیم را نیز کیلیان امباپه به ثمر رساند. در دقیقه ۸۷ بوکایو ساکا گل پنجم انگلیس را زد، هت تریک کرد و بازی ۵ بر ۳ شد.
عثمان دمبله در دقیقه ۹۶ اختلاف را دوباره به یک گل کاهش داد تا نتیجه ۵ بر ۴ شود؛ نتیجهای که خودش نیز میتوانست یک اسکوریگامی باشد. اما در دقیقه ۹۸، جود بلینگام گل ششم انگلیس را به ثمر رساند تا مسابقه با نتیجه ۶ بر ۴ خاتمه پیدا کند؛ نتیجهای که برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی ثبت شد. بر اساس آمار پروژه «World Cupigami»، این سیوچهارمین نتیجه منحصربهفرد تاریخ جام جهانی بود.
یک جایگاه برای ایران در اسکوریگامی
ثبت نتایج جدید در لیگهای داخلی آمریکا چندان عجیب نیست. برای مثال، فصل گذشته NFL پنج اسکوریگامی ثبت شد و در NBA نیز نتایج جدید تقریباً هر فصل دیده میشود. اما در جام جهانی، به دلیل تعداد محدود مسابقات و سابقه طولانی رقابتها، وقوع چنین اتفاقی بسیار نادر است.
پیش از جام جهانی ۲۰۲۲، نزدیک به ۴۰ سال هیچ نتیجه جدیدی در جام جهانی ثبت نشده بود. در قطر، پیروزی ۶ بر ۲ انگلیس مقابل ایران این طلسم را شکست و حالا جام جهانی ۲۰۲۶ نیز با نتیجه ۶ بر ۴ انگلیس برابر فرانسه دومین اسکوریگامی در این بازه زمانی را رقم زد.
رایجترین نتایج تاریخ جام جهانی
آمارهای تاریخی نشان میدهد، نتیجه یک بر صفر با ۱۹۶ بار تکرار، رایجترین نتیجه تاریخ جام جهانی است. از این تعداد، ۱۳ مسابقه مربوط به جام جهانی ۲۰۲۶ بوده است. نتیجه ۲ بر یک تاکنون ۱۶۶ بار ثبت شده است. نتیجه ۲ بر صفر نیز ۱۲۲ بار رخ داده است.
اسکوریگامی؛ آماری کوچک با اثری بزرگ
اگرچه اسکوریگامی در نگاه اول تنها یک آمار جالب به نظر میرسد، اما گاهی الهامبخش فعالیتهای خیریه نیز میشود. به همین دلیل، ویلیام پراکیو پس از ثبت نتیجه تاریخی ۶ بر ۴ انگلیس مقابل فرانسه، کمپینی برای جمعآوری کمک مالی به نفع مؤسسه خیریه فرانسوی «Premiers de Cordée» راهاندازی کرد؛ مؤسسهای که با برگزاری فعالیتهای ورزشی رایگان برای کودکان بستری در بیمارستانها و افراد دارای معلولیت، تلاش میکند لحظاتی از شادی، اعتمادبهنفس و امید را برای آنها فراهم کند.