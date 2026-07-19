تخلیه رمپ استقرار هواپیماهای راهبردی آمریکا در العدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس، تصاویر ماهوارهای از تخلیه رمپهای استقرار هواپیماهای KC-135، KC-46، C-17 و هواپیماهای آواکس در پایگاه العدید، نشاندهنده تغییر آرایش عملیاتی نیروهای آمریکایی در منطقه است.
این جابهجایی در چارچوب سیاست Force Dispersal و دکترین ACE ارزیابی میشود، اما در عین حال بیانگر افزایش سطح تهدید علیه پایگاهها و تلاش برای کاهش آسیبپذیری داراییهای راهبردی محسوب میشود.
انتقال این پرندهها به پایگاههای جایگزین، اگرچه احتمال از دست رفتن آنها کاهش میدهد، اما هزینههای عملیاتی قابلتوجهی را تحمیل میکند؛ از جمله افزایش زمان دسترسی به منطقه عملیات، مصرف سوخت بیشتر، فشار مضاعف بر چرخه تعمیر و نگهداری و کاهش بهرهوری شبکه پشتیبانی هوایی.
این موضوع بهویژه در حوزه سوخترسانی هوایی اهمیت بیشتری دارد، زیرا افزایش فاصله باعث میشود بخش بیشتری از ظرفیت پروازی سوخترسانها صرف رسیدن به منطقه شده و حجم سوخت قابل انتقال را کاهش یابد.