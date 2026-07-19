سردار قاآنی: مسیر نورانی مقاومت را ادامه خواهیم داد
سردار قاآنی: در دورۀ زعامت حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، مسیر نورانی و پرافتخار مقاومت را ادامه خواهیم داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۶۸| |
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سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی سپاه قدس، در شبکه اجتماعی نوشت: در دورۀ زعامت حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، مسیر نورانی و پرافتخار مقاومت را ادامه خواهیم داد.
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