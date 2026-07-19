ادعای ترور لیندسی گراهام با الگوی پرونده مرگ ناوالنی
یک کانال موسوم به «اینتلواچ» مدعی شده سناتور آمریکایی لیندسی گراهام با استفاده از سم «نوویچوک» کشته شده است؛ ادعایی که تاکنون از سوی هیچ منبع رسمی تأیید نشده است.
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به گزارش تابناک، کانال موسوم به «اینتلواچ» مدعی شده است اطلاعات بهدستآمده نشان میدهد لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی، بر اثر مسمومیت با سم «نوویچوک» جان خود را از دست داده است.
بر اساس این ادعا، شیوه بهکاررفته در این حادثه شباهتهایی با پرونده الکسی ناوالنی، سیاستمدار روس، داشته و علائم اولیه نیز در جریان یک پرواز بروز کرده است.
با این حال، تاکنون هیچ مقام رسمی در آمریکا یا نهادهای مسئول درباره علت مرگ گراهام اظهارنظر نکرده و هیچ مدرک مستقلی برای تأیید این ادعا منتشر نشده است.
سم «نوویچوک» نام گروهی از عوامل شیمیایی بسیار سمی است که پیشتر در برخی پروندههای جنجالی بینالمللی مطرح شده بود.
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