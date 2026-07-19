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فروش اجباری بلیت دوطرفه سفر هوایی اربعین ممنوع شد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هرگونه فروش اجباری بلیت دوطرفه یا مشروط کردن فروش بلیت به خرید همزمان مسیر برگشت، را ممنوع اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۴۹
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فروش اجباری بلیت دوطرفه سفر هوایی اربعین ممنوع شد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، کاپیتان ابوذر شیرودی در نشست  بررسی تمهیدات عملیات پروازی اربعین ۱۴۰۵ گفت: با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی منسجم به منظور ارائه خدمات ایمن و منظم و به منظور ایجاد وحدت رویه، ارتقاء کیفیت خدمات، صیانت از حقوق مسافران، مدیریت ظرفیت ناوگان و تسهیل دسترسی زائران به خدمات حمل‌ونقل هوایی، ضوابط پروازهای اربعین حسینی ۱۴۰۵ در بخشنامه ای به شرکت‌های هواپیمایی داخلی ابلاغ شد.

وی با اشاره به بازه زمانی عملیات پروازهای اربعین سال ۱۴۰۵ از 31 تیر تا 16 مرداد ۱۴۰۵، گفت:  حداکثر بهای کل بلیت یک طرفه از استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان به مقاصد بغداد یا نجف اشرف و بالعکس، مبلغ 140 میلیون ریال (14میلیون تومان) تعیین شده است.

کاپیتان شیرودی تصریح کرد: همچنین حداکثر بهای کل بلیت یک طرفه از تهران و سایر استان‌های کشور به مقاصد بغداد یا نجف اشرف و بالعکس، مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال (۱۲ میلیون تومان) تعیین شده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: شرکت‌های هواپیمایی موظفند حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ دریافت مجوزهای پروازی، برنامه‌ی پروازی خود را در سامانه‌های فروش بارگذاری، ظرفیت پروازها را برای فروش (غیرچارتری) بازگشایی و فروش بلیت را برای عموم متقاضیان آغاز کنند و تمامی بلیت‌هایی که تاریخ پرواز رفت یا برگشت آن‌ها به مقاصد نجف اشرف یا بغداد (یا بالعکس) در بازه‌ی فوق باشد، مشمول مفاد این بخشنامه خواهد بود.

ممنوعیت فروش بلیت به نرخ گرانتر برای اتباع غیرایرانی

وی از ممنوعیت هرگونه فروش بلیت به نرخ گرانتر از مبلغ تعیین شده در مسیر مربوطه برای اتباع غیرایرانی به قصد انتفاع بیشتر یا اولویت اتباع خارجی در خرید بلیت، خبرداد و گفت در صورت احراز تخلف حتی یک مورد، شرکت هواپیمایی متخلف از سهمیه‌ی معاف از پرداخت رویالیتی عراق تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۵ محروم خواهد شد.

ممنوعیت فروش اجباری بلیت دوطرفه

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هرگونه فروش اجباری بلیت دوطرفه یا مشروط کردن فروش بلیت به خرید همزمان مسیر برگشت، را ممنوع دانست و گفت: نرخ بلیت برای مسافران بزرگسال و خردسال یکسان بوده و دریافت هرگونه مبلغ مازاد تحت هر عنوان ممنوع است.

کاپیتان شیرودی با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی مجاز به دریافت هیچ گونه اضافه‌بهایی از زائران توانخواه در فرودگاه‌های ایران و عراق نیستند، افزود: فروش بلیت به صورت گروهی (بیش از ۹ نفر در یک رزرو) در بازه زمانی مذکور ممنوع بوده و تمامی قراردادهای چارتری فی مابین شرکت های هواپیمایی و چارترکنندگان در بازه زمانی اربعین تعلیق است.

وی یاد آورشد: عرضه و فروش بلیت اربعین در مسیرهای پرتقاضا، چه در ایران و چه توسط نمایندگی رسمی آن شرکت هواپیمایی در عراق، صرفاً با نرخ‌های ریالی مصوب این بخشنامه مجاز است و هرگونه فروش با قیمت بالاتر، گرانفروشی محسوب خواهد شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از الزام شرکت‌های هواپیمایی به تأمین هواپیمای پشتیبان در بخشنامه مذکور خبرداد و گفت: در صورت بروز تاخیر (به استثنای تاخیرهای ناشی از عوامل قهری)، شرکت هواپیمایی موظف است مطابق دستورالعمل حقوق مسافر اقدام کند.

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سازمان هواپیمایی سفر اربعین زائران اربعین پرواز نجف بلیت هواپیما
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