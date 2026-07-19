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تعداد بازدید : 3049
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کد خبر:۱۳۸۵۵۴۷
کد خبر:۱۳۸۵۵۴۷
14651 بازدید
نظرات: ۴۰
سوت

قلعه نویی: اگر یقه را باز می‌گذاشتم و زنجیر طلا می‌انداختم...

امیر قلعه نویی در واکنش به حواشی ساعت معروف‌اش در جام جهانی به طعنه‌ای که مشخص نیست مخاطبش علی دایی یا کارلوس کی‌روس است، گفت: «اگر یقه را باز می‌گذاشتم و زنجیر طلا می‌انداختم، آدم خوبی بودم!» اظهارات قلعه نویی را می‌بینید و می‌شنوید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴۰
قارنعلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
10
47
پاسخ
به گروه خونت نمی خوره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
حالا که از اصول دینی خودمان بهره نمی بریم و سر لوحه کار خودمون قرار نمیدیم حداقل ایکاش از اخلاق و مرام خارجی ها یاد میگرفتیم و بابت عدم موفقیت ناشی از نداشتن تخصص کافی عذر خواهی می کردیم . هیچوقت یک سرباز خوب نمیتونه یک فرمانده خوب باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
8
46
پاسخ
یک میلیون دلار را چکار کردی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
5
55
پاسخ
بله آقای قلعه نویی ساعت نشانه وقت شناسی و شخصیت است. اما این ویژگی را میتوان با یک ساعت کمتر از ۱۰ میلیون تومان هم میتوان نشان داد اما نه با یک ساعت چند میلیاردی. با این وضعیت اقتصادی نامطلوب اکثر مردم ایران این عملکرد نشان‌دهنده فخر فروشی است و غیر قابل قبول است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
56
14
پاسخ
دم قلعه نویی گرم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
دمش واسه چی گرم، واسه پاداش های مفتی که برای باخت گرفته یا برای ساعت میلیاردی که عین تازه به دوران رسیده ها تو چشم ملت کرده، کسی نگفته چرا ساعت داره ، اونجوری که دستش رو نشون داده نشانه ی سطح پایین شخصیتشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
10
44
پاسخ
قلعه نویی کیه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
4
42
پاسخ
به این حرفها میگن خاله زنک بازی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
4
42
پاسخ
اقای قلعه نویی یقه باز و زنجیر بهت نمیاد
مصطفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
48
15
پاسخ
درود به شرفت مرد.. این حرفت خیلی درست بود.. عالی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
10
34
پاسخ
آخه ، با کت و شلوار مدل عهد بوق و پیراهن جعبه ای اومدی جلوی دوربین، تازه میخواستی زنجیر هم بندازی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
15
46
پاسخ
مربیگری بلد نیستی از اولشم معلوم بود تیم بل تو به جایی نمیرسه گروهبان
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