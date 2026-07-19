سوت
قلعه نویی: اگر یقه را باز میگذاشتم و زنجیر طلا میانداختم...
امیر قلعه نویی در واکنش به حواشی ساعت معروفاش در جام جهانی به طعنهای که مشخص نیست مخاطبش علی دایی یا کارلوس کیروس است، گفت: «اگر یقه را باز میگذاشتم و زنجیر طلا میانداختم، آدم خوبی بودم!» اظهارات قلعه نویی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:سوت امیر قلعه نویی تیمملی فوتبال ایران جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ ساعت
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به گروه خونت نمی خوره
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
بله آقای قلعه نویی ساعت نشانه وقت شناسی و شخصیت است. اما این ویژگی را میتوان با یک ساعت کمتر از ۱۰ میلیون تومان هم میتوان نشان داد اما نه با یک ساعت چند میلیاردی. با این وضعیت اقتصادی نامطلوب اکثر مردم ایران این عملکرد نشاندهنده فخر فروشی است و غیر قابل قبول است.
دم قلعه نویی گرم
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
آخه ، با کت و شلوار مدل عهد بوق و پیراهن جعبه ای اومدی جلوی دوربین، تازه میخواستی زنجیر هم بندازی؟