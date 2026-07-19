امیر قلعه نویی در واکنش به حواشی ساعت معروف‌اش در جام جهانی به طعنه‌ای که مشخص نیست مخاطبش علی دایی یا کارلوس کی‌روس است، گفت: «اگر یقه را باز می‌گذاشتم و زنجیر طلا می‌انداختم، آدم خوبی بودم!» اظهارات قلعه نویی را می‌بینید و می‌شنوید.