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سکوت آژانس در حمله آمریکا به تاسیسات دارخوین

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال حملات تجاوزکارانه و غیرقانونی ایالات متحده به نیروگاه دارخوین در جنوب استان خوزستان، از محکوم کردن این حمله شانه خالی کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۴۴
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سکوت آژانس در حمله آمریکا به تاسیسات دارخوین

 

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در حال بررسی گزارش‌های مربوط به حمله شبانه به محل ساخت نیروگاه هسته‌ای برنامه‌ریزی‌شده در دارخوین ایران است.

آژانس در این بیانیه، بدون محکوم کردن این اقدام تجاوزکارانه، ادعا کرد که این تاسیسات در مراحل بسیار اولیه ساخت و ساز است و در آخرین بازدید آژانس، هیچ ماده هسته‌ای در آن وجود نداشته است.

در این بیانیه آمده است در حالی که گمان نمی‌رود حمله گزارش‌شده هیچ خطر رادیولوژیکی داشته باشد.

رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوباره خواستار خویشتن‌داری نظامی در مجاورت همه سایت‌های مرتبط با هسته‌ای شد.

آژانس همچنین عنوان کرد که در مورد گزارش‌های عمومی با ایران تماس گرفته است و اطلاعات بیشتر را به محض دسترسی ارائه خواهد کرد.

سازمان انرژی اتمی ایران در پی حمله تروریستی آمریکا به سایت در حال ساخت نیروگاه هسته‌ای دارخوین، با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرد.

در بیانیه این سازمان آمده است: رژیم تروریستی و جنایتکار آمریکا که سرشتی جز قلدری و قانون‌شکنی ندارد، طی اقدامی تجاوزکارانه و وحشیانه خلاف قوانین بین‌المللی، روز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ حوالی ساعت ۳:۳۹ بامداد به وقت محلی، با تعدادی پرتابه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین -یکی از نمادهای عزت و خودکفایی علمی ملت ایران- حمله کرد.

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آژانس بین المللی انرژی اتمی نیروگاه هسته‌ای دارخوین رافائل گروسی
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