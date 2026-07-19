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ژاله صامتی در کنار دخترش نیاز

تصاویری تازه از ژاله صامتی و دخترش نیاز سنجری در پشت صحنه یک اثر نمایشی منتشر شده و مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۴۲
| |
7477 بازدید
|
۱۱

ژاله صامتی در کنار دخترش نیاز

به گزارش تابناک؛ تصاویری تازه از ژاله صامتی و دخترش نیاز سنجری در پشت صحنه یک اثر نمایشی منتشر شده و مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

ژاله صامتی در کنار دخترش نیاز

ژاله صامتی در کنار دخترش نیاز

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ژاله صامتی دختر نمایش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
2
پاسخ
نیاز خانم به همسرشون رفته ،، کاش شبیه خوده خانم صامتی میشدن ایشون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
ماشاله بر زیبا دختر
ناشناس
|
Germany
|
۱۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
3
8
پاسخ
ببخشید الان ما باید چیکار کنیم با این خبر و چه اهمیتی برای من که زن و دخترم را توی بمباران از دست دادم دارد،این اخبار از قشر مرفه محترم چه نیازی از مردم ایران را برطرف می‌کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
1
پاسخ
سرهنگ ثریا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
0
پاسخ
چقدر شکل پدرشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
0
پاسخ
اقا پسرش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
1
پاسخ
شباهتی بهم ندارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
1
پاسخ
دخترش شبیه فلامک جنیدیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
3
پاسخ
خودش دخترتره که !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
4
پاسخ
از پیامدهای عمل زیبایی.....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
1
پاسخ
دو روز دیگه عمل زیبایی کنه بعد بشینین نگاهش کنید
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