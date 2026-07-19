ژاله صامتی در کنار دخترش نیاز

تصاویری تازه از ژاله صامتی و دخترش نیاز سنجری در پشت صحنه یک اثر نمایشی منتشر شده و مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

به گزارش تابناک؛ تصاویری تازه از ژاله صامتی و دخترش نیاز سنجری در پشت صحنه یک اثر نمایشی منتشر شده و مورد توجه کاربران قرار گرفته است.