ژاله صامتی در کنار دخترش نیاز
تصاویری تازه از ژاله صامتی و دخترش نیاز سنجری در پشت صحنه یک اثر نمایشی منتشر شده و مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۴۲| |
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به گزارش تابناک؛ تصاویری تازه از ژاله صامتی و دخترش نیاز سنجری در پشت صحنه یک اثر نمایشی منتشر شده و مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
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غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
نیاز خانم به همسرشون رفته ،، کاش شبیه خوده خانم صامتی میشدن ایشون
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
ببخشید الان ما باید چیکار کنیم با این خبر و چه اهمیتی برای من که زن و دخترم را توی بمباران از دست دادم دارد،این اخبار از قشر مرفه محترم چه نیازی از مردم ایران را برطرف میکند.