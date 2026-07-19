آژانس بینالمللی انرژی اتمی: در دارخوین ماده هستهای نبود
آژانس بینالمللی انرژی اتمی: در حال بررسی گزارش حمله به نیروگاه هستهای دارخوین هستیم
کد خبر: ۱۳۸۵۵۳۹| |
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به گزارش تابناک؛ آژانس بینالمللی انرژی اتمی یکشنبه اعلام کرد که در حال بررسی گزارشهای مربوط به حمله شبانه به محل ساخت نیروگاه هستهای دارخوین ایران است.
این آژانس اعلام کرد که این تاسیسات در مراحل بسیار اولیه ساخت بوده و در آخرین بازرسی هیچ ماده هستهای در آن وجود نداشته است.
سازمان انرژی اتمی ایران ساعاتی پیش اعلام کرد آمریکا در اقدامی «خلاف قوانین بینالمللی، روز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ حوالی ساعت ۳:۳۹ بامداد به وقت محلی، با تعدادی پرتابه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین» حمله کرده است.
سازمان انرژی اتمی ایران خبر آغاز پروژه احداث نیروگاه هستهای «کارون» از نوع آب سبک با ظرفیت تولید برق ۳۰۰ مگاوات در دارخوین را در آذرماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود.
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