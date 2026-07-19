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هشدار قوه‌قضائیه دربارۀ انتشار محتوای خلاف امنیت‌ملی

درپی تداوم اقدامات خصمانۀ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، انتشار برخی مطالب، تصاویر یا ویدیو‌ها در صورت احراز شرایط قانونی و تشخیص مرجع قضایی، ممکن است مشمول قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی شود.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۳۷
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هشدار قوه‌قضائیه دربارۀ انتشار محتوای خلاف امنیت‌ملی

 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ درپی تداوم اقدامات خصمانۀ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، انتشار برخی مطالب، تصاویر یا ویدیو‌ها در صورت احراز شرایط قانونی و تشخیص مرجع قضایی، ممکن است مشمول قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی شود.

براساس این قانون، انتشار اخبار کذب، تولید یا انتشار محتوایی که موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی یا برخلاف امنیت ملی باشد، در صورت عدم شمول عنوان افساد فی‌الارض، می‌تواند به بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی منجر شود. جریمۀ نقدی این جرم از ۳۶ تا ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است.

همچنین ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات برای رسانه‌ها، شبکه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه یا معاند، درصورتی‌که خلاف امنیت ملی باشد، بسته به نوع محتوا می‌تواند از ۲ تا ۵ سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و سایر مجازات‌های قانونی را درپی داشته باشد. جریمۀ نقدی این جرم نیز از ۸ تا ۱۸ میلیون تومان است.

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