احتمال شنیدن صدای انفجار مهیب در تهران
عملیات خنثیسازی و انهدام کنترل شده بمبهای عمل نکرده جنگ تحمیلی اخیر، فردا (دوشنبه)، در ارتفاعات شرق تهران انجام خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۳۶| |
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به گزارش تابناک؛ روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در اطلاعیهای، خطاب به شهروندان تهرانی به ویژه ساکنان مناطق شرق و جنوب شرق تهران، اعلام کرد که «عملیات خنثیسازی و انهدام بمبهای عملنکرده جنگ تحمیلی رمضان، در ارتفاعات مسعودیه و مسگرآباد تهران، فردا (دوشنبه) از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، توسط نیروهای متخصص ارتش جمهوری اسلامی ایران، انجام خواهد شد.
در این اطلاعیه، ضمن تاکید بر احتمال شنیده شدن «صدای انفجار مهیب» در مناطقی از تهران، آمده است:صدای انفجار احتمالی، ناشی از اجرای عملیات برنامهریزی و کنترل شده توسط ارتش است لذا از شهروندان درخواست میشود، در صورت شنیده شدن صدای انفجار، هیچگونه نگرانیای نداشته باشند.
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