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تعداد بازدید : 2362
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کد خبر:۱۳۸۵۵۳۵
کد خبر:۱۳۸۵۵۳۵
11829 بازدید
نظرات: ۱۰
سوت

قلعه‌نویی: کسانی که زمان جنگ در غار بودند، حالا دارند...

امیر قلعه نویی گفت: «برخی افراد در دوران جنگ برنامه‌های خود را تعطیل کردند، به غار رفتند و حالا در جام جهانی دوباره پیدایشان شده... سؤال من از مسئولان این است که چرا به چنین افرادی تریبون داده شد تا علیه تیم ملی صحبت کنند؟ می‌گویند مردم تیم ملی را دوست نداشتند، اما سؤال من این است اگر دوست نداشتند، پس چگونه در زمان برگزاری بازی‌های ما رستوران‌ها و سینماها مملو از جمعیت می‌شد و دیدارهای تیم ملی جزو پربیننده‌ترین مسابقات بود؟ در سال ۲۰۰۶ در جام ملت‌های آسیا در ضربات پنالتی حذف شدیم ما را دادگاهی کردند بعد آدم‌های همین آقایان آمدند در پنالتی در همان مرحله حذف شدند و قهرمان ملی شدند.» اظهارات سرمربی تیم ملی فوتبال را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
سوت امیر قلعه نویی تیم‌ملی فوتبال ایران جام جهانی فوتبال ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا عادل فردوسی پور جواد خیابانی علی دایی خداداد عزیزی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۰
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
25
8
پاسخ
حسادت می کنن که چرا دیگه توجه بهشون نمیشه
اخلاق کودکانه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
به کی توجه نمیشه؟ فردوسی پور و برنامه اش؟ یه سر بزن به برنامه ۳۶۰ تا ببینی به کی توجه نمیشه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
53
15
پاسخ
علی دایی و فردوسی پور بی شرف
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تابناک ظاهر فحاشی به بعضی آدم ها از نظر تو ایراد نداره

خجالت نمی کشی منتشر می کنی
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
10
پاسخ
نا حالا در اون حد که زنجیر طلا بندازی و یقه را باز کنی . نصف پولت را بده به مردم جنوب و کسانی که خونه هاشون تو جنگ چهل روزه خراب شده . شاید از امتحان خدا سربلند بیرون بیایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
17
پاسخ
ایشون هم که خودشون در غار آلانیا تشریف داشتند،
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
18
پاسخ
بهانه بسه استاد...
پاسخ ها
مستضعف
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
استاد ؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
24
پاسخ
خوب فردوسی پور و خدادا عزیزی جوابش را دادند.... کسی که آن مدت در ویرایش در شمال و ترکیه بوده ، نمیتونه برای کسانی کل مدت جنگ را در تهران بوده ، لفظ غارنشینی استفاده کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
23
پاسخ
کاش می فهمیدی که زمان جنگ با قطعی اینترنت نمی تونستند برنامه بسازن
فهم این مساله خیلی هوش و سواد و درک نمی خواد.
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