امیر قلعه نویی گفت: «برخی افراد در دوران جنگ برنامه‌های خود را تعطیل کردند، به غار رفتند و حالا در جام جهانی دوباره پیدایشان شده... سؤال من از مسئولان این است که چرا به چنین افرادی تریبون داده شد تا علیه تیم ملی صحبت کنند؟ می‌گویند مردم تیم ملی را دوست نداشتند، اما سؤال من این است اگر دوست نداشتند، پس چگونه در زمان برگزاری بازی‌های ما رستوران‌ها و سینماها مملو از جمعیت می‌شد و دیدارهای تیم ملی جزو پربیننده‌ترین مسابقات بود؟ در سال ۲۰۰۶ در جام ملت‌های آسیا در ضربات پنالتی حذف شدیم ما را دادگاهی کردند بعد آدم‌های همین آقایان آمدند در پنالتی در همان مرحله حذف شدند و قهرمان ملی شدند.» اظهارات سرمربی تیم ملی فوتبال را می‌بینید و می‌شنوید.