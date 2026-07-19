سوت
قلعهنویی: کسانی که زمان جنگ در غار بودند، حالا دارند...
امیر قلعه نویی گفت: «برخی افراد در دوران جنگ برنامههای خود را تعطیل کردند، به غار رفتند و حالا در جام جهانی دوباره پیدایشان شده... سؤال من از مسئولان این است که چرا به چنین افرادی تریبون داده شد تا علیه تیم ملی صحبت کنند؟ میگویند مردم تیم ملی را دوست نداشتند، اما سؤال من این است اگر دوست نداشتند، پس چگونه در زمان برگزاری بازیهای ما رستورانها و سینماها مملو از جمعیت میشد و دیدارهای تیم ملی جزو پربینندهترین مسابقات بود؟ در سال ۲۰۰۶ در جام ملتهای آسیا در ضربات پنالتی حذف شدیم ما را دادگاهی کردند بعد آدمهای همین آقایان آمدند در پنالتی در همان مرحله حذف شدند و قهرمان ملی شدند.» اظهارات سرمربی تیم ملی فوتبال را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:سوت امیر قلعه نویی تیمملی فوتبال ایران جام جهانی فوتبال ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا عادل فردوسی پور جواد خیابانی علی دایی خداداد عزیزی
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در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۰
حسادت می کنن که چرا دیگه توجه بهشون نمیشه
اخلاق کودکانه
اخلاق کودکانه
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
علی دایی و فردوسی پور بی شرف
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
خجالت نمی کشی منتشر می کنی
نا حالا در اون حد که زنجیر طلا بندازی و یقه را باز کنی . نصف پولت را بده به مردم جنوب و کسانی که خونه هاشون تو جنگ چهل روزه خراب شده . شاید از امتحان خدا سربلند بیرون بیایی
خوب فردوسی پور و خدادا عزیزی جوابش را دادند.... کسی که آن مدت در ویرایش در شمال و ترکیه بوده ، نمیتونه برای کسانی کل مدت جنگ را در تهران بوده ، لفظ غارنشینی استفاده کند