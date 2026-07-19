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لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶؛

وداع تیم ملی والیبال با لیگ ملت‌ها با قبول شکست مقابل ترکیه/ ایران روی پله چهاردهم

تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدارش در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ با قبول شکست مقابل ترکیه با این رقابت‌ها وداع کرد و روی پله چهاردهم قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۳۳
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7951 بازدید
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۱۲

وداع تیم ملی والیبال با لیگ ملت‌ها با قبول شکست مقابل ترکیه/ ایران روی پله چهاردهم

پایان کار تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ با شکست همراه بود و شاگردان روبرتو پیاتزا روی پله چهاردهم ایستادند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی والیبال ایران پیش از این حذفش از رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ قطعی شد، اما در آخرین دیدارش در مرحله گروهی که چهارمین دیدار از هفته سوم این رقابت‌ها به میزبانی بلگراد نیز بود، از ساعت ۱۴:۳۰ امروز (یکشنبه) به مصاف ترکیه رفت و نتیجه را ۳ بر یک واگذار کرد.

شاگردان روبرتو پیاتزا در ست نخست این بازی با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ پیروز شدند، اما سه ست پیاپی نتیجه را ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۹ واگذار کردند تا در نهایت با کسب ۳ پیروزی و ۹ شکست با لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ وداع کنند.

تیم ایران در این دیدار با ترکیب ترکیب مرتضی شریفی، محمد ولی‌زاده، عرشیا به‌نژاد، علی حق‌پرست، نیما باطنی، علی حاجی‌پور و محمدرضا حضرت‌پور مسابقه را آغاز کرد و همچنین ایلشن داوودی‌پور، محسن دلاوری، پوریا حسین‌خانزاده، سید عیسی ناصری، مبین نصری، یوسف کاظمی و حسین حاجی‌کلاته نیز با نظر پیاتزا به میدان رفتند.

آدیس لاگومژیا از تیم ترکیه با کسب ۲۳ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این مسابقه را کسب کرد و علی حق‌پرست نیز با کسب ۲۰ پوئن، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود.

وداع تیم ملی والیبال با لیگ ملت‌ها با قبول شکست مقابل ترکیه/ ایران روی پله چهاردهم

تیم ملی والیبال ایران با سه برد و ۱۱ امتیاز در رتبه چهاردهم مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها قرار گرفت و ترکیه نیز که هدایت آن را اسلوبودان کواچ، سرمربی سابق ایران به عهده داشت، با ۸ برد و ۲۲ امتیاز صعودش به مرحله نهایی قطعی شد.

نتایج کامل تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

هفته اول - برزیلیا (برزیل)

  • برزیل ۳ - ایران یک
  • بلغارستان ۳ - ایران صفر
  • ایران ۳ - آرژانتین صفر
  • بلژیک ۳ - ایران ۲

هفته دوم - اورلئان (فرانسه)

  • فرانسه ۳ - ایران ۲
  • آمریکا ۳ - ایران صفر
  • ژاپن ۳ - ایران ۲
  • ایران ۳ - کوبا یک

هفته سوم - بلگراد (صربستان)

  • ایران یک - اوکراین ۳
  • ایران ۳ - آلمان ۲
  • ایران صفر - اسلوونی ۳
  • ایران یک - ترکیه ۳
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تیم ملی والیبال والیبال لیگ ملت ها لیگ ملت های والیبال روبرتو پیاتزا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۲
طاهر صفری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
11
پاسخ
مثل بازیکنان فوتبال تیم ملی فقط برای خرید رفتند اونجا...!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
5
3
پاسخ
چیزی از ارزش های ما کم نمیشه و باید مجسمه همشون رو ساخت مثل تیم ملی سرافراز ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
3
پاسخ
انقد دستم کم گرفتن باختن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
4
پاسخ
به ترکیه هم باختی.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
3
2
پاسخ
سوالی که وجود داره اینه که چرا اینها را فرستادید اصلا؟ دیگه فشاری که روشون بود از فوتبال که بیشتر نبود. اونها ابرو داری کردن اینها از همه باختند !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
5
پاسخ
ورزشی هم هست که ما با این همه هزینه ای که میکنیم باهاش وداع نکرده باشیم؟!
توروخدا در این وزارت عریض و طویل ورزش و مثلا جوانان را ببندید حداقل دلمون خوشه که صرفه جویی اقتصادی کردیم و شاید بجاش به چهارتا بدبخت بیچاره و مریض توی این کشور داغون و جنگ زده کمک بشه
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
3
پاسخ
ضعف مفرط در سرویس باعث شده مقابل تیم متوسط ترکیه شکست بخوریم . شرایط تیم ملی ایرن بستگی به آمادگی حاجی پور و یکی دور بازیکن دیگر است .
به غیر از سرویس ، پاسور و دفاع هم نداریم . همه تیمهای ملی والیبال یکی دو بازیکن قدرتمند و سرنوشت ساز دارند اما ایران از این نظر هم دستش خالی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
6
پاسخ
بدترین تیم والیبال اصلا خوب بازی نکردن هیچ نداشتن
Sam
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
3
0
پاسخ
خسته نباشید
مهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
2
پاسخ
این بود پیاتزا؟
قلعه نوعی مربیشون میشد بهتر نتیجه میگرفتن
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