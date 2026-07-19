وداع تیم ملی والیبال با لیگ ملتها با قبول شکست مقابل ترکیه/ ایران روی پله چهاردهم
پایان کار تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ با شکست همراه بود و شاگردان روبرتو پیاتزا روی پله چهاردهم ایستادند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی والیبال ایران پیش از این حذفش از رقابتهای لیگ ملتهای ۲۰۲۶ قطعی شد، اما در آخرین دیدارش در مرحله گروهی که چهارمین دیدار از هفته سوم این رقابتها به میزبانی بلگراد نیز بود، از ساعت ۱۴:۳۰ امروز (یکشنبه) به مصاف ترکیه رفت و نتیجه را ۳ بر یک واگذار کرد.
شاگردان روبرتو پیاتزا در ست نخست این بازی با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ پیروز شدند، اما سه ست پیاپی نتیجه را ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۹ واگذار کردند تا در نهایت با کسب ۳ پیروزی و ۹ شکست با لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ وداع کنند.
تیم ایران در این دیدار با ترکیب ترکیب مرتضی شریفی، محمد ولیزاده، عرشیا بهنژاد، علی حقپرست، نیما باطنی، علی حاجیپور و محمدرضا حضرتپور مسابقه را آغاز کرد و همچنین ایلشن داوودیپور، محسن دلاوری، پوریا حسینخانزاده، سید عیسی ناصری، مبین نصری، یوسف کاظمی و حسین حاجیکلاته نیز با نظر پیاتزا به میدان رفتند.
آدیس لاگومژیا از تیم ترکیه با کسب ۲۳ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این مسابقه را کسب کرد و علی حقپرست نیز با کسب ۲۰ پوئن، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود.
تیم ملی والیبال ایران با سه برد و ۱۱ امتیاز در رتبه چهاردهم مرحله مقدماتی لیگ ملتها قرار گرفت و ترکیه نیز که هدایت آن را اسلوبودان کواچ، سرمربی سابق ایران به عهده داشت، با ۸ برد و ۲۲ امتیاز صعودش به مرحله نهایی قطعی شد.
نتایج کامل تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ به شرح زیر است:
هفته اول - برزیلیا (برزیل)
- برزیل ۳ - ایران یک
- بلغارستان ۳ - ایران صفر
- ایران ۳ - آرژانتین صفر
- بلژیک ۳ - ایران ۲
هفته دوم - اورلئان (فرانسه)
- فرانسه ۳ - ایران ۲
- آمریکا ۳ - ایران صفر
- ژاپن ۳ - ایران ۲
- ایران ۳ - کوبا یک
هفته سوم - بلگراد (صربستان)
- ایران یک - اوکراین ۳
- ایران ۳ - آلمان ۲
- ایران صفر - اسلوونی ۳
- ایران یک - ترکیه ۳
توروخدا در این وزارت عریض و طویل ورزش و مثلا جوانان را ببندید حداقل دلمون خوشه که صرفه جویی اقتصادی کردیم و شاید بجاش به چهارتا بدبخت بیچاره و مریض توی این کشور داغون و جنگ زده کمک بشه
به غیر از سرویس ، پاسور و دفاع هم نداریم . همه تیمهای ملی والیبال یکی دو بازیکن قدرتمند و سرنوشت ساز دارند اما ایران از این نظر هم دستش خالی است