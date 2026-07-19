رئیس پلیس راهور فراجا از بازگشایی تمامی محورها، پل‌ها و تونل‌های آسیب‌دیده استان هرمزگان پس از عملیات ایمن‌سازی خبر داده و می‌گوید که تردد خودروهای سبک و سنگین در تمامی مسیرهای اصلی و جایگزین برقرار شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیس پلیس راهور فراجا سردار سید تیمور حسینی در جریان بازدید میدانی از محور‌های ارتباطی استان هرمزگان از پایان عملیات ایمن‌سازی و بازگشایی تمامی مسیر‌هایی خبر داد که در روز‌های گذشته به‌دلیل آسیب به زیرساخت‌های جاده‌ای، به‌صورت موقت مسدود شده بودند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازگرداندن تردد به مهم‌ترین محور‌های ترانزیتی جنوب کشور اظهار کرد: از نخستین ساعات وقوع آسیب‌ها، پلیس راهور، پلیس راه، سازمان راهداری و سایر دستگاه‌های اجرایی با حضور شبانه‌روزی در محل، عملیات پاکسازی، ایمن‌سازی، احداث مسیر‌های جایگزین و ترمیم زیرساخت‌ها را آغاز کردند و امروز خوشبختانه تردد در تمامی محور‌های اصلی و فرعی استان برقرار شده است.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: تونل‌های شهید میرزایی که در روز‌های گذشته به‌دلیل ریزش و آسیب‌دیدگی مسدود شده بودند، پس از پاکسازی کامل مسیر و خارج کردن سنگ‌ها، بازگشایی شده و هم‌اکنون تردد خودرو‌ها در این مسیر بدون محدودیت در حال انجام است.

سردار حسینی ادامه داد: همچنین پل بعد از روستای لاتیدان (کلمتلی) در مسیر برگشت بندرعباس ـ بندرخمیر ـ لار، دو پل در محور کهورستان ـ لار، پل نیمه‌کاره محور بندرخمیر ـ کشار ـ بندرعباس و پل روستای مارو در شهرستان خمیر نیز مورد بازدید میدانی قرار گرفت و در بخش‌هایی که امکان بهره‌برداری از مسیر اصلی فراهم شده، تردد برقرار شده است. در سایر نقاط نیز با احداث مسیر‌های فرعی و جایگزین، عبور و مرور خودرو‌ها بدون وقفه در جریان است.

وی با تأکید بر اینکه محور‌های استان هرمزگان از مهم‌ترین شریان‌های ترانزیتی کشور برای جابه‌جایی کالا و تأمین مایحتاج استان‌های مختلف محسوب می‌شوند، گفت: در حال حاضر تردد ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر از تمامی مسیر‌های این استان برقرار است و هیچ محور مسدودی در شبکه راه‌های استان وجود ندارد.

رئیس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: به‌دلیل توقف چندساعته ناوگان حمل‌ونقل در زمان اجرای عملیات ایمن‌سازی، در برخی مقاطع با بار ترافیکی نیمه‌سنگین، به‌ویژه برای خودرو‌های سنگین، مواجه هستیم، اما با مدیریت میدانی پلیس، هدایت ترافیک و بازگشایی کامل مسیرها، روند تخلیه این بار ترافیکی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود طی ساعات آینده تردد کامیون‌ها، تریلر‌ها و سایر وسایل نقلیه به حالت عادی و روان بازگردد.

سردار حسینی در پایان ضمن قدردانی از صبر، همراهی و همکاری رانندگان، به‌ویژه رانندگان ناوگان حمل‌ونقل کالا، تأکید کرد: پلیس راهور فراجا تا بازگشت کامل شرایط تردد به وضعیت عادی، به‌صورت میدانی در محور‌های استان حضور خواهد داشت و با همکاری دستگاه‌های مسئول، روند ایمن‌سازی، مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور را به‌طور مستمر دنبال خواهد کرد.

لحظه بازگشایی تونل شهید میرزایی پس از پایان عملیات ایمن‌سازی

رئیس پلیس راهور فراجا، در بازدید میدانی از محور‌های استان هرمزگان اعلام کرد با پایان عملیات پاکسازی و ایمن‌سازی، تونل شهید میرزایی بازگشایی شد و تردد در این محور مهم ترانزیتی از سر گرفته شد.

به گفته رئیس پلیس راهور، با بازگشایی این تونل و سایر محور‌های آسیب‌دیده، مسیر تردد خودرو‌های سبک و سنگین در هرمزگان برقرار شده و گره ترافیکی ناوگان حمل‌ونقل نیز به‌تدریج در حال برطرف شدن است.

این فیلم، لحظه بازگشت جریان تردد به یکی از مهم‌ترین شریان‌های ارتباطی جنوب کشور را نشان می‌دهد.