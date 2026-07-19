ماجرای دروغ جدید ترامپ درباره آزادی یک جاسوس

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ از ساعتی قبل، تصویری از یک تبعه ایرانی -آمریکا به نام دنا کراری، هنگام ورود به یکی از فرودگاه‌های آمریکا، خبرساز شد. پیش‌ازاین، وکیل این زن نیز با توییتی در شبکه اجتماعی ایکس، ادعا‌هایی درباره این فرد مطرح کرده بود. مرکز رسانه قوه قضاییه روز گذشته اعلام کرد دنا کراری هیچ‌گاه زندان نبوده یا بازداشت نشده است. پیگیری خبرنگار قضایی از مرکز رسانه قوه قضاییه برای اخبار تکمیلی نشان داد این شهروند ایرانی -آمریکایی، بر اساس دستور نظارت قضایی، مدتی تحت تحقیق و نظارت بوده و چند جلسه مورد بازجویی قرار گرفته است.

پیگیری‌ها از مرکز رسانه قوه قضاییه حاکی از آن است که اتهام این زن جاسوسی نبوده و متهم نیز هیچ‌گاه بازداشت نشده است. پس از پایان روند بازجویی، مستنداتی برای اتهام وی وجود نداشته و درخواست تمدید نظارت قضایی نیز ارائه نشده است. محمد خزایی، وکیل دادگستری، آزادی یک متهم که تحت بازجویی قرار گرفته و مستندات کافی برای بازداشت یا محاکمه او وجود ندارد را نمونه‌ای از اجرای عدالت در دستگاه قضایی ایران می‌داند. دو روز قبل، دونالد ترامپ با رئیس‌جمهور آمریکا در ادعایی دروغین از ایران برای آزادی این زن تشکر کرد. پیش‌ازاین نیز ترامپ برای اعدام‌نکردن متهمان اغتشاشات خشن دی‌ماه تشکر کرده بود. بااین‌حال، صبح امروز دو تن از متهمان کودتای دی‌ماه در اصفهان اعدام شدند.