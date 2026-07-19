قیمت رسمی بلیت پروازهای اربعین اعلام شد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ قیمت بلیت پروازهای اربعین از مشهد و استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان به مقصد نجف یا بغداد ۱۴ میلیون تومان و از تهران و سایر استانها ۱۲ میلیون تومان تعیین شد. این را سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری مجید اخوان به فارس میگوید.
سال گذشته نرخ بلیت پروازهای اربعین برای مسیر رفتوبرگشت ۱۵ میلیون تومان بود و این رقم برای برخی شهرها از جمله مشهد به ۱۸ میلیون تومان میرسید. با توجه به افزایش نرخ ارز و هزینه سوخت، پیشبینی میشد میانگین قیمت بلیت پروازهای اربعین امسال به حدود ۲۵ میلیون تومان برسد.
با این حال، بر اساس تصمیم ستاد اربعین، نرخ بلیت رفتوبرگشت از مشهد و ۹ شهر دیگر ۲۸ میلیون تومان و از تهران و استانهای غربی ۲۴ میلیون تومان برای بازه زمانی ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد تعیین شده، این در حالی است که در روزهای اخیر قیمت بلیت یک طرفه به نجف به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است. ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد که «نرخ بلیت اربعین برای زائران بزرگسال و کودکان یکسان است و فروش با قیمت بالاتر ممنوع است.»