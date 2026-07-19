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تاکید رئیس جمهور بر ایجاد سامانه‌های مدیریتی یکپارچه نفت و گاز

مسعود پزشکیان امروز یکشنبه در ادامه پایش‌های میدانی دولت با حضور در ساختمان مرکزی وزارت نفت، وضع صنایع نفت و گاز کشور را از نزدیک بررسی کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۲۸
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1978 بازدید
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۴

تاکید رئیس جمهور بر ایجاد سامانه‌های مدیریتی یکپارچه نفت و گاز

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان با اشاره به تجارب جهانی در صنعت نفت و گاز، جمع‌آوری گازهای همراه و مشعل را یک ضرورت فنی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: با مدیریت بهینه و بهره‌گیری از دانش روز می‌توان از هدررفت انرژی جلوگیری کرد. بهره‌وری پالایشگاه‌ها با جمع‌آوری گازهای همراه و مشعل ارتقا می‌یابد و این روند باید با شتاب بیشتری دنبال شود.

رئیس‌جمهور یر ایجاد شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های مدیریتی یکپارچه در حوزه نفت و گاز را الزامی دانست و از  اقدام‌های فعلی در زمینه رصد و مانیتورینگ قدردانی کرد و افزود: با وجود پیشرفت‌های قابل‌تقدیر، همچنان ممکن است از برخی مسائل غافل باشیم، از این رو تطبیق با استانداردهای جهانی، آموزش فناوری‌های تازه و توسعه سامانه‌های چندجانبه و مؤثر از اولویت‌های وزارت نفت در ارتقای عملکرد مهندسان و متخصصان است.

پزشکیان با تأکید بر اینکه خلاقیت و توسعه فناوری، ابزار رقابت در بازارهای جهانی است، گفت: افق و چشم انداز ما در فناوری باید نامحدود باشد تا در زمینه توسعه فناوری‌ها در یک نقطه متوقف نشویم، از این رو همسو با دست‌یابی به موفقیت و پیشرفت در توسعه فناوری، ابتدا نقاط قوت و ضعف را تحلیل و بهره‌وری را در تمام ابعاد ارتقا دهیم.  

تاکید رئیس جمهور بر ایجاد سامانه‌های مدیریتی یکپارچه نفت و گاز

وی اصلاح بهره‌وری، کیفیت و عملکرد را شاخص اصلی تخصیص اعتبارات و منابع برشمرد و خطاب به مسئولان تأکید کرد: اگر نیاز است کارشناسان خود را برای به‌روزرسانی دانش به سایر کشورها اعزام کنید، این کار را انجام دهید. همچنین ارتقای بهره‌وری و کارایی باید مبنای پرداخت دستمزد و کارانه باشد؛ میان نیروی کارآمد و غیرکارآمد باید تفاوت قائل شد و افرادی که خوب کار می‌کنند باید تشویق شوند.  

در این بازدید، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت و جمعی از مدیران ارشد، گزارش‌های جامعی از عملکرد حوزه انرژی ارائه دادند و رئیس‌جمهوری با حضور در اتاق مانیتورینگ شرکت ملی نفت، گزارش‌های تفصیلی مدیران را درباره مصرف کلی گاز و نفت، مدیریت انرژی در دوران دو جنگ اخیر، فرایند چرخه تولید تا مصرف، وضعیت مصارف بخش‌های مختلف، میزان جمع‌آوری سالانه گازهای فلر و همچنین داشبورد رصدخانه پروژه‌های ملی، را استماع کرد. 

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رئیس‌جمهوری مسعود پزشکیان وزارت نفت وزیر نفت محسن پاک‌نژاد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
9
پاسخ
یه سر هم بزنه به هلدبنگ خلیج فارس !؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
8
پاسخ
چقدر رئیس جمهور کارهای مهمی انجام میدن!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
8
پاسخ
مدیران فعلی صنعت نفت به درد روزهای بحرانی نمیخورند باید تیم مدیران صنعت نفت تعویض شوند .
ناشناس
|
France
|
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
12
پاسخ
ناهار چی بود؟
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