تاکید رئیس جمهور بر ایجاد سامانههای مدیریتی یکپارچه نفت و گاز
به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان با اشاره به تجارب جهانی در صنعت نفت و گاز، جمعآوری گازهای همراه و مشعل را یک ضرورت فنی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: با مدیریت بهینه و بهرهگیری از دانش روز میتوان از هدررفت انرژی جلوگیری کرد. بهرهوری پالایشگاهها با جمعآوری گازهای همراه و مشعل ارتقا مییابد و این روند باید با شتاب بیشتری دنبال شود.
رئیسجمهور یر ایجاد شبکههای ارتباطی و سامانههای مدیریتی یکپارچه در حوزه نفت و گاز را الزامی دانست و از اقدامهای فعلی در زمینه رصد و مانیتورینگ قدردانی کرد و افزود: با وجود پیشرفتهای قابلتقدیر، همچنان ممکن است از برخی مسائل غافل باشیم، از این رو تطبیق با استانداردهای جهانی، آموزش فناوریهای تازه و توسعه سامانههای چندجانبه و مؤثر از اولویتهای وزارت نفت در ارتقای عملکرد مهندسان و متخصصان است.
پزشکیان با تأکید بر اینکه خلاقیت و توسعه فناوری، ابزار رقابت در بازارهای جهانی است، گفت: افق و چشم انداز ما در فناوری باید نامحدود باشد تا در زمینه توسعه فناوریها در یک نقطه متوقف نشویم، از این رو همسو با دستیابی به موفقیت و پیشرفت در توسعه فناوری، ابتدا نقاط قوت و ضعف را تحلیل و بهرهوری را در تمام ابعاد ارتقا دهیم.
وی اصلاح بهرهوری، کیفیت و عملکرد را شاخص اصلی تخصیص اعتبارات و منابع برشمرد و خطاب به مسئولان تأکید کرد: اگر نیاز است کارشناسان خود را برای بهروزرسانی دانش به سایر کشورها اعزام کنید، این کار را انجام دهید. همچنین ارتقای بهرهوری و کارایی باید مبنای پرداخت دستمزد و کارانه باشد؛ میان نیروی کارآمد و غیرکارآمد باید تفاوت قائل شد و افرادی که خوب کار میکنند باید تشویق شوند.
در این بازدید، محسن پاکنژاد، وزیر نفت و جمعی از مدیران ارشد، گزارشهای جامعی از عملکرد حوزه انرژی ارائه دادند و رئیسجمهوری با حضور در اتاق مانیتورینگ شرکت ملی نفت، گزارشهای تفصیلی مدیران را درباره مصرف کلی گاز و نفت، مدیریت انرژی در دوران دو جنگ اخیر، فرایند چرخه تولید تا مصرف، وضعیت مصارف بخشهای مختلف، میزان جمعآوری سالانه گازهای فلر و همچنین داشبورد رصدخانه پروژههای ملی، را استماع کرد.