En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 2178
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۵۵۲۷
کد خبر:۱۳۸۵۵۲۷
21736 بازدید
نظرات: ۱۱
نبض خبر

عراقچی: اگر چنین می‌شد لاریجانی، خطیب، عسلویه و فولاد مبارکه را داشتیم

عباس عراقچی درباره پذیرش آتش بس در انتهای جنگ رمضان گفت: «اگر ده روز زودتر آتش بس می‌کردیم لاریجانی را داشتیم؛ عسلویه و فولاد مبارکه را داشتیم... با سرنوشت کشور و جان مردم نمی‌شود قمار کرد... وظیفهٔ تحلیل وضعیت برای جنگ یا آتش‌بس با شورای‌عالی امنیت ملی و وظیفهٔ تصمیم‌گیری دربارهٔ آن با رهبری است. هر کدام از اعضا وظیفهٔ ارائهٔ تحلیل دربارهٔ بخش خودش را داشت... جلسهٔ شورای‌عالی امنیت ملی برای تصویب یادداشت تفاهم با آمریکا از ساعت ۹ شب تا ۳ صبح طول کشید. آتش‌بس اولیه در شرایطی پذیرفته شد که امکان تشکیل جلسهٔ شورای عالی امنیت ملی وجود نداشت و شرط آتش‌بس این بود که مبنای مذاکرات، ۱۰ بند پیشنهادی ایران باشد...» روایت عراقچی از شرایط پذیرش آتش بس را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر عباس عراقچی جنگ ایران و آمریکا جنگ رمضان ویدیو شهید علی لاریجانی حجت الاسلام خطیب ترور سران نظام آتش بس
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید
سفیر جدید عراق استوارنامه خود را تسلیم عراقچی کرد
روایت عراقچی درباره ملاقات کنندگان با آیت الله مجتبی خامنه‌ای
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟! 
احتمال شنیدن صدای انفجار مهیب در تهران
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!
لحظات حمله کور به عراقچی در عراق و پاسخ محکم عراقی‌ها
آقای پزشکیان همین که «هنوز» آتشت نزدند، برو خدا را شکر کن!
درس عراقی‌ها به سوپرانقلابی‌های ایران را ببینید
نخستین تصاویر از فرمانده اتاق جنگ ایران پس از آتش بس
تهدید ترامپ به حمله دوباره: شاید مجبور شویم کمی پاکسازی کنیم! + زیرنویس
واکنش‌ها به توافق ایران و آمریکا را ببینید: رقص در بیروت، سینه زنی در تهران!
ادعای مضحک ترامپ پس از حمله موشکی ایران به ناوهای آمریکا
ترامپ: اگر ایران چنین کند، جنگ خیلی سریع دوباره شروع می‌شود
اظهارات جنجالی یک روحانی درباره عدم جنگ با اسرائیل
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید
ادعای تهدید به استعفا در صورت عدم توافق ایران و آمریکا!
ادبیات پرخاشجویانه ترامپ: تعداد زیادی ژنرال منتظر دستور من درباره ایران‌اند!
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
عراقچی: تا حالا در جلسه‌ای شرکت کردی که هر لحظه امکان بمبارانش وجود داره؟!
عراقچی: مسئولین موبایل نداشتند / خیلی تونل حفاظتی داریم
روایت عراقچی از سناریوی ترور رهبر انقلاب با کد 110
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
13
11
پاسخ
اگر خیانت نبود لاریجانی و خیلی از فرماندهان و رهبر شهید هنوز زنده بودند و اگر خیانت نبود ایران اکنون تجهیزات پدافندی قویتری داشت و این همه خسارت در صنایع و غیره نداشتیم و اگر خیانت نبود قراداد بدتر از ترکمانچای ( برجام ) منعقد نمیشد و با دست خودمان صنایع هسته ای را از بین نمی‌بردیم . و اگر خیانت نبود اکنون جنگی در کار نبود .
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
12
پاسخ
خسارات فراوان در ابعاد مختلف حاصل جنگ نیست بلکه نتیجه خیانت عوامل نفوذی استعمار و صهیونیست در تمام تاریخ انقلاب می‌باشد . که اگر خیانت نبود ترامپ و نتانیاهو هرگز جرأت حمله به ایران را نداشتند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
13
9
پاسخ
سلام آقای طلبکار جناب مستطاب عراقچی ، شما مذاکرتو بکن
سید محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
11
11
پاسخ
آقای عراقچی اگرهای زیادی میشه گفت یکی از این اگرها اینه که اگر زمانی که اسماغیل هنیه را در تهران ترور کردن ایران واکنش محکم مثل الان به دشمن نشون می داد همکنون بسیاری از سران جبهه مقاومت و فرماندهان و ... شهید نشده بودند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
9
9
پاسخ
اگر بعد از ترور هنیه؛ درست عمل کرده بودیم پله پله و تدریجی به اینجا نمیرسیدیم....ضمنا آقای عراقچی بالاخره معلوم میشه گه چه چیزی باعث جنگ بود مقاومت یا مذاکره
ناشناس
|
Canada
|
۱۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
6
7
پاسخ
مصاحبه کننده داره بازجویی می‌کنه و یک عالمه اطلاعات می‌کشه از عراقچی. این مصاحبه وقتش الان نبود. چرا نهادهای امنیتی جلوی این جور مصاحبه ها رو نمیگیرند؟
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
7
11
پاسخ
ای خدا کاش حرف نمی زدی مگه موقع اتش بس نبود که رهبری رو زدند؟ در اتش بس جنگ 12 روز بودیم که رهبری رو زدند میناب رو زدند و....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
11
پاسخ
لاریجانی بیست روز قبل آتش بس شهید شدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
9
11
پاسخ
پس چرا این محاسباتت جواب نداد ؟ آسمون ریسمون نداره که دوهفته دیگه ادامه میدادید الان شر آمریکا از منطقه کنده شده بود
حالا هی بهش فرصت تجهیز بدین
سیستان و بلوچستان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
1
پاسخ
مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل