عباس عراقچی درباره پذیرش آتش بس در انتهای جنگ رمضان گفت: «اگر ده روز زودتر آتش بس می‌کردیم لاریجانی را داشتیم؛ عسلویه و فولاد مبارکه را داشتیم... با سرنوشت کشور و جان مردم نمی‌شود قمار کرد... وظیفهٔ تحلیل وضعیت برای جنگ یا آتش‌بس با شورای‌عالی امنیت ملی و وظیفهٔ تصمیم‌گیری دربارهٔ آن با رهبری است. هر کدام از اعضا وظیفهٔ ارائهٔ تحلیل دربارهٔ بخش خودش را داشت... جلسهٔ شورای‌عالی امنیت ملی برای تصویب یادداشت تفاهم با آمریکا از ساعت ۹ شب تا ۳ صبح طول کشید. آتش‌بس اولیه در شرایطی پذیرفته شد که امکان تشکیل جلسهٔ شورای عالی امنیت ملی وجود نداشت و شرط آتش‌بس این بود که مبنای مذاکرات، ۱۰ بند پیشنهادی ایران باشد...» روایت عراقچی از شرایط پذیرش آتش بس را می‌بینید و می‌شنوید.