نبض خبر
عراقچی: اگر چنین میشد لاریجانی، خطیب، عسلویه و فولاد مبارکه را داشتیم
عباس عراقچی درباره پذیرش آتش بس در انتهای جنگ رمضان گفت: «اگر ده روز زودتر آتش بس میکردیم لاریجانی را داشتیم؛ عسلویه و فولاد مبارکه را داشتیم... با سرنوشت کشور و جان مردم نمیشود قمار کرد... وظیفهٔ تحلیل وضعیت برای جنگ یا آتشبس با شورایعالی امنیت ملی و وظیفهٔ تصمیمگیری دربارهٔ آن با رهبری است. هر کدام از اعضا وظیفهٔ ارائهٔ تحلیل دربارهٔ بخش خودش را داشت... جلسهٔ شورایعالی امنیت ملی برای تصویب یادداشت تفاهم با آمریکا از ساعت ۹ شب تا ۳ صبح طول کشید. آتشبس اولیه در شرایطی پذیرفته شد که امکان تشکیل جلسهٔ شورای عالی امنیت ملی وجود نداشت و شرط آتشبس این بود که مبنای مذاکرات، ۱۰ بند پیشنهادی ایران باشد...» روایت عراقچی از شرایط پذیرش آتش بس را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر عباس عراقچی جنگ ایران و آمریکا جنگ رمضان ویدیو شهید علی لاریجانی حجت الاسلام خطیب ترور سران نظام آتش بس
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۱
اگر خیانت نبود لاریجانی و خیلی از فرماندهان و رهبر شهید هنوز زنده بودند و اگر خیانت نبود ایران اکنون تجهیزات پدافندی قویتری داشت و این همه خسارت در صنایع و غیره نداشتیم و اگر خیانت نبود قراداد بدتر از ترکمانچای ( برجام ) منعقد نمیشد و با دست خودمان صنایع هسته ای را از بین نمیبردیم . و اگر خیانت نبود اکنون جنگی در کار نبود .
خسارات فراوان در ابعاد مختلف حاصل جنگ نیست بلکه نتیجه خیانت عوامل نفوذی استعمار و صهیونیست در تمام تاریخ انقلاب میباشد . که اگر خیانت نبود ترامپ و نتانیاهو هرگز جرأت حمله به ایران را نداشتند .
آقای عراقچی اگرهای زیادی میشه گفت یکی از این اگرها اینه که اگر زمانی که اسماغیل هنیه را در تهران ترور کردن ایران واکنش محکم مثل الان به دشمن نشون می داد همکنون بسیاری از سران جبهه مقاومت و فرماندهان و ... شهید نشده بودند
اگر بعد از ترور هنیه؛ درست عمل کرده بودیم پله پله و تدریجی به اینجا نمیرسیدیم....ضمنا آقای عراقچی بالاخره معلوم میشه گه چه چیزی باعث جنگ بود مقاومت یا مذاکره
مصاحبه کننده داره بازجویی میکنه و یک عالمه اطلاعات میکشه از عراقچی. این مصاحبه وقتش الان نبود. چرا نهادهای امنیتی جلوی این جور مصاحبه ها رو نمیگیرند؟
ای خدا کاش حرف نمی زدی مگه موقع اتش بس نبود که رهبری رو زدند؟ در اتش بس جنگ 12 روز بودیم که رهبری رو زدند میناب رو زدند و....
پس چرا این محاسباتت جواب نداد ؟ آسمون ریسمون نداره که دوهفته دیگه ادامه میدادید الان شر آمریکا از منطقه کنده شده بود
حالا هی بهش فرصت تجهیز بدین
حالا هی بهش فرصت تجهیز بدین