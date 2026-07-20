نگاهی به ۱۰۴ مسابقه جام جهانی ۲۰۲۶؛ پرگلترین تورنمنت تاریخ + نتایج کامل مرحله گروهی تا فینال
جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی سه کشور کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در نهایت با برگزاری دیدار فینال میان اسپانیا و آرژانتین به پایان رسید و جام قهرمانی را هم شاگردان لوئیس دلافوئنته بالای سر بردند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بیستوسومین دوره رقابتهای جام جهانی هم پس از برگزاری ۱۰۴ مسابقه در ۱۶ شهر با قهرمانی اسپانیا به پایان رسید. جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، اولین دوره این مسابقات با حضور ۴۸ تیم بود که در ۷ مرحله برگزار شد؛ پس از برگزاری دیدارهای مرحله گروهی و صعود ۳۲ تیم به مرحله حذفی، مسابقات در مراحل یک شانزدهم نهایی، یک هشتم نهایی، یک چهارم نهایی، نیمه نهایی، ردهبندی و فینال پیگیری شد تا در نهایت چهره قهرمان مسابقات مشخص شود.
هر تیم در مرحله گروهی سه مسابقه را برگزار کرد و در مجموع ۷۲ دیدار در ۱۲ گروه برگزار شد که دو تیم نخست هر گروه در کنار ۸ تیم از ۱۲ تیم برتر سوم، راهی مرحله یک شانزدهم نهایی شدند. سپس ۳۲ تیم مرحله به مرحله رقابت کردند و پس از برگزاری ۴ مسابقه در دور حذفی، دو تیم اسپانیا و آرژانتین فینالیست شدند تا دیدار نهایی را برگزار کنند که فینال با پیروزی یک بر صفر لاروخا به پایان رسید.
در مجموع ۳۰۹ گل در جام جهانی رد و بدل شد که به تفکیک هر مرحله به شرح زیر است:
- مرحله گروهی: ۷۲ بازی - ۲۱۵ گل
- مرحله یک شانزدهم نهایی: ۱۶ بازی - ۴۳ گل
- مرحله یک هشتم نهایی: ۸ بازی - ۲۳ گل
- مرحله یک چهارم نهایی: ۴ بازی - ۱۲ گل
- مرحله نیمه نهایی: ۲ بازی - ۵ گل
- رده بندی: یک بازی - ۱۰ گل
- فینال: یک بازی - یک گل
به این ترتیب جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با برگزاری ۱۰۴ مسابقه و به ثمر رسیدن ۳۰۹ گل، پرگلترین جام جهانی تاریخ شد. این دوره رکورد جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را شکست که ۱۷۲ گل در ۶۴ مسابقه به ثمر رسید. اگرچه این دوره ۴۰ مسابقه بیشتر از دوره پیشین برگزار شد، با این حال از نظر میانگین گل در هر مسابقه هم جام جهانی ۲۰۲۶ وضعیت بهتری نسبت به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر دارد. میانگین گل در هر بازی جام جهانی ۲۰۲۶ روی عدد ۲.۹۷ است و این عدد در خصوص جام جهانی ۲۰۲۲ که پیش از این عنوان پرگلترین جام جهانی تاریخ را داشت، ۲.۶۸ بود.
در ادامه نگاهی به نتایج ۱۰۴ دیدار جام جهانی ۲۰۲۶ از مرحله گروهی تا فینال میاندازیم:
مرحله گروهی
پنجشنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ (۱۱ جون ۲۰۲۶)
گروه A - ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی
- مکزیک ۲ - آفریقای جنوبی صفر
- گلها: خولیان کویینونس (دقیقه ۹) و رایول خیمینز (دقیقه ۶۷)
- اخراج: اسففلو سیتوله (دقیقه ۴۹) و تمبا زوینا (دقیقه ۸۴) از آفریقای جنوبی و سزار مونتس (۲+۹۰) از مکزیک
جمعه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ (۱۲ جون ۲۰۲۶)
گروه A - ورزشگاه آکرون، گوادالاخارا
- کرهجنوبی ۲ - جمهوری چک یک
- گلها: بئوم هوانگ (دقیقه ۶۷) و هیونگ گیو (دقیقه ۸۰) برای کره جنوبی و لادیسلاو کریمی (دقیقه ۵۹) برای چک
گروه B - ورزشگاه بیاماو فیلد، تورنتو
- کانادا یک - بوسنی و هرزگوین یک
- گلها: کایل لارین (دقیقه ۷۸) برای کانادا و یووو لوکیچ (دقیقه ۲۱) برای بوسنی
شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ (۱۳ جون ۲۰۲۶)
گروه D - ورزشگاه سوفای، اینگلوود لسآنجلس
- آمریکا ۴ - پاراگوئه یک
- گلها: دامیان بوبادیلا (دقیقه ۷ - گل به خودی)، فولارین بالوگون (دقیقه ۳۱ و ۵+۴۵) و جیووانی رینا (دقیقه ۸+۹۰) برای آمریکا و موریسیو (دقیقه ۷۳) برای پاراگوئه
گروه B - ورزشگاه لیوایز، سانتاکلارا کالیفرنیا
- قطر یک - سوئیس یک
- گلها: بریل امبولو (دقیقه ۱۷ - پنالتی) برای سوئیس و میرو موهیم (۴+۹۰ - گل به خودی) برای قطر
یکشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ (۱۴ جون ۲۰۲۶)
گروه C - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی
- برزیل یک - مراکش یک
- گلها: وینیسیوس جونیور (دقیقه ۳۱) برای برزیل و تاسماعیل صیباری (دقیقه ۲۱) برای مراکش
گروه C - ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست
- هائیتی صفر - اسکاتلند یک
- گل: جان مکگین (دقیقه ۲۹)
گروه D - ورزشگاه بیسی پِلیس، ونکوور
- استرالیا ۲ - ترکیه صفر
- گلها: نستوری ایرانکوندا (دقیقه ۲۷) و کانر متکالف (دقیقه ۷۵)
گروه E - ورزشگاه انآرجی، هیوستون
- آلمان ۷ - کوراسائو یک
- گلها: فلیکس اِنمِچا (دقیقه ۶)، نیکو اشلوتِربک (دقیقه ۳۸)، کای هاورتز (دقیقه ۵+۴۵ - پنالتی و ۸۸)، جمال موسیالا (دقیقه ۴۷)، براون (دقیقه ۶۸) و دنیز اونداو (دقیقه ۷۸) برای آلمان و لیوانو کومننسیا (دقیقه ۲۱) برای کوراسائو
گروه F - ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس
- هلند ۲ - ژاپن ۲
- گلها: ویرجیل فندایک (دقیقه ۵۱) و سامرویل (دقیقه ۶۴) برای هلند و ناکامورا (دقیقه ۵۷) و اوگاوا (دقیقه ۸۹) برای ژاپن
دوشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ جون ۲۰۲۶)
گروه E - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، فیلادلفیا
- ساحل عاج یک - اکوادور صفر
- گل: آماد دیالو (دقیقه ۹۰)
گروه F - ورزشگاه بیبیویای، نوئوو لئون گوادالوپ
- سوئد ۵ - تونس یک
- گلها: یاسین آیاری (دقایق ۷ و ۶+۹۰)، الکساندر ایساک (دقیقه ۳۰)، ویکتور یوکرس (دقیقه ۵۹) و ماتیاس سوانبرگ (دقیقه ۸۶) برای سوئد و عمر الرقيق (دقیقه ۴۳) برای تونس
گروه H - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا
- اسپانیا صفر - کیپورد صفر
گروه G - ورزشگاه لومن فیلد، سیاتل
- بلژیک یک - مصر یک
- گلها: محمد هانی (دقیقه ۶۶ - گل به خودی) برای بلژیک و امام عاشور (دقیقه ۱۹) برای مصر
سهشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ (۱۶ جون ۲۰۲۶)
گروه H - ورزشگاه هارد راک، میامی
- عربستان سعودی یک - اروگوئه یک
- گلها: عبدالله العمری (دقیقه ۴۱) برای عربستان و در ادامه ماکسیمیلیانو آرائوخو (دقیقه ۸۰) برای اروگوئه
گروه G - ورزشگاه سوفای، لسآنجلس
- ایران ۲ - نیوزیلند ۲
- گلها: رامین رضاییان (دقیقه ۳۲) و محمد محبی (دقیقه ۶۴) برای ایران و الی جاست (دقایق ۷ و ۵۴) برای نیوزلند
گروه I - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی
- فرانسه ۳ - سنگال یک
- گلها: کیلیان امباپه (دقایق ۶۶ و ۶+۹۰) و بردلی بارکولا (دقیقه ۸۲) برای فرانسه و ابراهیم امبایه (دقیقه ۵+۹۰) برای سنگال
چهارشنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ (۱۷ جون ۲۰۲۶)
گروه I - ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست
- عراق یک - نروژ ۴
- گلها: ایمن حسین (۳۹) برای عراق و ارلینگ هالند (دقایق ۲۹ و ۴۳)، لئو اوستیگارد (۷۶) و ایمن حسین (۶+۹۰ - گل به خودی) برای نروژ
گروه J - ورزشگاه اروهد، کانزاسسیتی
- آرژانتین ۳ - الجزایر صفر
- گلها: لیونل مسی (دقایق ۷۶ و ۶۰ و ۱۷)
گروه J - ورزشگاه لیوایز، سانتاکلارا کالیفرنیا
- اتریش ۳ - اردن یک
- گلها: رومانو اشمید (۲۱)، یزنان العرب (۷۶ - گل به خودی) و مارکو آرناتوویچ (۱۲+۹۰ - پنالتی) برای اتریش و علی علوان (۵۰) برای اردن
گروه K - ورزشگاه انآرجی، هیوستون
- پرتغال یک - کنگو یک
- گلها: ژوائو نوس (دقیقه ۶) برای پرتغال و یوآن ویسا (دقیقه ۶+۴۵) برای کنگو
گروه L - ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس
- انگلستان ۴ - کرواسی ۲
- گلها: هری کین (دقایق ۱۲ - پنالتی و ۴۲)، جود بلینگام (دقیقه ۴۷) و مارکوس رشفورد (دقیقه ۸۵) برای انگلستان و باتورینا (دقیقه ۳۶) و پتار موسی (دقیقه ۵+۴۵) برای کرواسی
پنجشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ جون ۲۰۲۶)
گروه L - ورزشگاه بیاماو فیلد، تورنتو
- غنا یک - پاناما صفر
- گل: چالب ییرینکی (دقیقه ۵+۹۰)
گروه K - ورزشگاه آزتکا - مکزیکوسیتی
- ازبکستان یک - کلمبیا ۳
- گلها: عباسبیک فیضاللهیف (دقیقه ۶۰) برای ازبکستان و دانیل مونیوس (دقیقه ۴۰)، لوئیس دیاس (دقیقه ۶۵) و خامینتون کامپاس (دقیقه ۹+۹۰) برای کلمبیا
گروه A - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا
- جمهوری چک یک - آفریقای جنوبی یک
- گلها: میچل سادیلک (دقیقه ۶) برای جمهوری چک و تبوهو موکوئنا (دقیقه ۸۳ - پنالتی) برای آفریقای جنوبی
گروه B - ورزشگاه سوفای، لسآنجلس
- سوئیس ۴ - بوسنی و هرزگوین یک
- گلها: آرمین ماهمیچ (دقیقه ۳+۹۰) برای بوسنی و یوهان مانزامبی (دقایق ۷۴ و ۹۰)، روبن وارگاس (دقیقه ۸۴) و گرانیت ژاکا (۷+۹۰ - پنالتی) برای سوئیس
- اخراج: طارق محرموویچ از بوسنی
جمعه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ (۱۹ جون ۲۰۲۶)
گروه B - ورزشگاه بیسی پِلیس، ونکوور
- کانادا ۶ - قطر صفر
- گلها: کایل لارین (دقیقه ۱۶)، جاناتان دیوید (دقایق ۲۹، ۳+۴۵ و ۲+۹۰)، ناتان سالیبا (دقیقه ۶۴) و محمد مناعی (دقیقه ۷۵ - گل به خودی)
- اخراج: همام احمد و عاصم مادیبو از قطر
گروه A - ورزشگاه آکرون، گوادالاخارا
- مکزیک یک - کرهجنوبی صفر
- گل: لوئیس رومو (دقیقه ۵۰)
گروه D - ورزشگاه لومن فیلد، سیاتل
- آمریکا ۲ - استرالیا صفر
- گلها: کامرون برجس (دقیقه ۱۱ - گل به خودی) و الکس فریمن (دقیقه ۴۳)
شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ جون ۲۰۲۶)
گروه C - ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست
- اسکاتلند صفر - مراکش یک
- گل: اسماعیل صَیباری (دقیقه ۲)
گروه C - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، فیلادلفیا
- برزیل ۳ - هائیتی صفر
- گلها: ماتیوس کونیا (دقایق ۲۳ و ۳۶) و وینیسیوس جونیور (۳+۴۵)
گروه D - ورزشگاه لیوایز، سانتاکلارا کالیفرنیا
- ترکیه صفر - پاراگوئه یک
- گل: ماتیاس گالارزا (دقیقه ۲)
- اخراج: میگل آلمیرون
گروه F - ورزشگاه انآرجی - هیوستون
- هلند ۵ - سوئد یک
- گلها: برایان بروبی (دقایق ۵ و ۱۷)، کودی خاکپو (دقایق ۴۷ و ۵۴) و کریسنسیو سامرویل (دقیقه ۸۹) برای هلند و آنتونی الانگا (دقیقه ۵۹) برای سوئد
گروه E - ورزشگاه بیاماو فیلد، تورنتو
- آلمان ۲ - ساحل عاج یک
- گلها: اونداف (دقیقه ۶۸ و ۴+۹۰) برای آلمان و فرانک کِسیه (دقیقه ۳۰) برای ساحل عاج
یکشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ (۲۱ جون ۲۰۲۶)
گروه E - ورزشگاه اروهد، کانزاسسیتی
- اکوادور صفر - کوراسائو صفر
گروه F - ورزشگاه بیبیویای، نوئوو لئون گوادالوپ
- تونس صفر - ژاپن ۴
- گلها: دایچی کامادا (دقیقه ۴)، آیاسه اوئدا (دقایق ۳۱ و ۸۳) و جونی ایوتو (دقیقه ۶۹)
گروه H - ورزشگاه مرسدس بنز - آتلانتا
- اسپانیا ۴ - عربستان سعودی صفر
- گلها: لامین یامال (دقیقه ۱۰)، میکل اویارزابال (دقایق ۲۱ و ۲۴) و حسن التمبکتی (دقیقه ۴۹ - گل به خودی)
گروه G - ورزشگاه سوفای، لسآنجلس
- بلژیک صفر - ایران صفر
- اخراج: ناتان انگوی از بلژیک
دوشنبه، اول تیر ۱۴۰۵ (۲۲ جون ۲۰۲۶)
گروه H - ورزشگاه هارد راک، میامی
- اروگوئه ۲ - کیپورد ۲
- گلها: ماکسیمیلیانو آرائوخو (دقیقه ۴۴) و آگوستین کانوبیو (۶+۴۵) برای اروگوئه و کوین پینا (دقیقه ۲۱) و هلیو وارلا (دقیقه ۶۱) برای کیپورد
گروه G - ورزشگاه بیسی پِلیس، ونکوور
- نیوزیلند یک - مصر ۳
- گلها: مصطفی زیکو (۵۸)، محمد صلاح (۶۷) و محمود ترزگه (۸۲) برای مصر و فین سورمن (دقیقه ۱۵) برای نیوزیلند
گروه J - ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس
- آرژانتین ۲ - اتریش صفر
- گلها: لیونل مسی (دقایق ۳۸ و ۵+۹۰)
سهشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۵ (۲۳ جون ۲۰۲۶)
گروه I - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، فیلادلفیا
- فرانسه ۳ - عراق صفر
- گلها: کیلیان امباپه (دقایق ۱۴ و ۵۴) و همچنین عثمان دمبله (دقیقه ۶۶)
گروه I - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی
- نروژ ۳ - سنگال ۲
- گلها: مارکوس پدرسن (دقیقه ۴۳) و ارلینگ هالند (ارلینگ ۴۸ و ۵۸) برای نروژ و اسماعیلا سار (دقایق ۵۳ و ۳+۹۰) برای سنگال
گروه J - ورزشگاه لیوایز، سانتاکلارا کالیفرنیا
- اردن یک - الجزایر ۲
- گلها: الراشدان (دقیقه ۳۶) برای اردن و نذیر بنبوعلی (دقیقه ۶۹) و آمین گویری (دقیقه ۸۲) برای الجزایر
گروه K - ورزشگاه انآرجی، هیوستون
- پرتغال ۵ - ازبکستان صفر
- گلها: کریستیانو رونالدو (دقایق ۷ و ۳۹)، نونو مندس (دقیقه ۱۷)، عبدووحید نعمتوف (دقیقه ۶۰ - گلبهخودی) و رافائل لیائو (دقیقه ۸۷)
گروه L - ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست
- انگلستان صفر - غنا صفر
چهارشنبه، ۳ تیر ۱۴۰۵ (۲۴ جون ۲۰۲۶)
گروه L - ورزشگاه بیاماو فیلد، تورنتو
- پاناما صفر - کرواسی یک
- گل: آنته بودیمیر (دقیقه ۵۴)
گروه K - ورزشگاه آکرون، گوادالاخارا
- کلمبیا یک - کنگو صفر
- گل: دنیل مونیوز (دقیقه ۷۶)
گروه B - ورزشگاه بیسی پِلیس، ونکوور
- سوئیس ۲ - کانادا یک
- گلها: روبن وارگاس (دقیقه ۴۶) و یوهان مانزامبی (دقیقه ۵۷) برای سوئیس و پرومایس دیوید (دقیقه ۷۶) برای کانادا
گروه B - ورزشگاه لومن فیلد، سیاتل
- بوسنی و هرزگوین ۳ - قطر یک
- گلها: کریم علاجبگوویچ (دقیقه ۲۹)، سلطان البرک (دقیقه ۳۴ - گل به خودی) و آرمین ماهمیچ (دقیقه ۸۰) برای بوسنی و حسن الهیدوس (دقیقه ۴۲) برای قطر
پنجشنبه، ۴ تیر ۱۴۰۵ (۲۵ جون ۲۰۲۶)
گروه C - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا
- مراکش ۴ - هائیتی ۲
- گلها: اشرف حکیمی (دقیقه ۳۹)، اسماعیل صیباری (دقیقه ۱+۴۵)، صوفیان رحیمی (دقیقه ۷۸) و ياسين جسيم (دقیقه ۸۹) و یاسین بونو (دقیقه ۱۰ - گل به خودی) ایزیدور (دقیقه ۴۳) برای هائیتی
گروه C - ورزشگاه هارد راک، میامی
- اسکاتلند صفر - برزیل ۳
- گلها: وینیسیوس جونیور (دقایق ۷ و ۳+۴۵) و متئوس کونیا (دقیقه ۶۰)
گروه A - ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی
- جمهوری چک صفر - مکزیک ۳
- گلها: متئو چاوز (دقیقه ۵۵)، خولیان کینیونس (دقیقه ۶۱) و آلوارو فیدالگو (دقیقه ۴+۹۰)
گروه A - ورزشگاه بیبیویای، نوئوو لئون گوادالوپ
- آفریقای جنوبی یک - کرهجنوبی صفر
- گل: تاپلو ماسکو (دقیقه ۶۳)
گروه E - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی
- اکوادور ۲ - آلمان یک
- گلها: نیلسون آنگولو (دقیقه ۹) و گونزالو پلاتا (دقیقه ۷۷) برای اکوادور و لروی سانه (دقیقه ۲)
گروه E - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، فیلادلفیا
- کوراسائو صفر - ساحل عاج ۲
- گلها: نیکولاس پپه (دقایق ۷ و ۶۴)
جمعه، ۵ تیر ۱۴۰۵ (۲۶ جون ۲۰۲۶)
گروه F - ورزشگاه اروهد، کانزاسسیتی
- تونس یک - هلند ۳
- گلها: حازم المستوری (دقیقه ۵۴) برای تونس و الیاس السخیری (دقیقه ۳)، برایان بروبی (دقیقه ۷) و پائول فن هکه (دقیقه ۶۲) برای هلند
گروه F - ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس
- ژاپن یک - سوئد یک
- گلها: دایزن مائدا (دقیقه ۵۶) برای ژاپن و آنتونی الانگا (دقیقه ۶۳) برای سوئد
گروه D - ورزشگاه سوفای، لسآنجلس
- ترکیه ۳ - آمریکا ۲
- گلها: آردا گولر (دقیقه ۱۰)، اورکان کوکچو (دقیقه ۳۱) و کان آیهان (دقیقه ۸+۹۰) برای ترکیه و آستون تراستی (دقیقه ۳) و سباستین برهالتر (دقیقه ۴۹) برای آمریکا
گروه D - ورزشگاه لیوایز، سانتاکلارا کالیفرنیا
- پاراگوئه صفر - استرالیا صفر
گروه I - ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست
- نروژ یک - فرانسه ۴
- گلها: تلو آسگارد (دقیقه ۲۱) برای نروژ و عثمان دمبله (دقایق ۷، ۲۰ و ۳۲) دزیره دوئه (دقیقه ۴+۹۰) برای فرانسه
گروه I - ورزشگاه بیاماو فیلد، تورنتو
- سنگال ۵ - عراق صفر
- گلها: حبیب دیارا (دقیقه ۴)، اسماعیل سار (دقیقه ۵۶)، پاپه گیه (دقایق ۵۹ و ۷۱) و لیمان اندیایه (دقیقه ۸۲)
- اخراج: ربین سولاکا از عراق
شنبه، ۶ تیر ۱۴۰۵ (۲۷ جون ۲۰۲۶)
گروه H - ورزشگاه انآرجی، هیوستون
- کیپورد صفر - عربستان سعودی صفر
گروه H - ورزشگاه آکرون - گوادالاخارا
- اروگوئه صفر - اسپانیا یک
- گل: الکس بائنا (دقیقه ۴۲)
- اخراج: آگوستین کانوبیو از اروگوئه
گروه G - ورزشگاه بیسی پِلیس - ونکوور
- نیوزیلند یک - بلژیک ۵
- گلها: لئاندرو تروسارد (دقایق ۲۸ و ۵۰)، کوین دی بروینه (دقیقه ۶۶)، روملو لوکاکو (دقیقه ۸۶) و الکسیس جسی سالماکرز (دقیقه ۴+۹۰) برای بلژیک و الی جاست (دقیقه ۸۴) برای نیوزلند
گروه G - ورزشگاه لومن فیلد - سیاتل
- مصر یک - ایران یک
- گلها: محمود صابر (دقیقه ۵) برای مصر و رامین رضاییان (دقیقه ۱۰) برای ایران
یکشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۵ (۲۸ جون ۲۰۲۶)
گروه L - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی
- پاناما صفر - انگلستان ۲
- گلها: جود بلینگام (دقیقه ۶۲) و هری کین (دقیقه ۶۷)
گروه L - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، فیلادلفیا
- کرواسی ۲ - غنا یک
- گلها: پیتر سوچیچ (دقیقه ۳۱) و نیکولا ولاشیچ (دقیقه ۸۳) برای کرواسی و دریک لوکاسن (دقیقه ۷۳) برای غنا
گروه K - ورزشگاه هارد راک، میامی
- کلمبیا صفر - پرتغال صفر
گروه K - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا
- کنگو ۳ - ازبکستان یک
- گلها: یوان ویسا در (دقایق ۶۸ - پنالتی و ۱+۹۰) و فیستون مایله (دقیقه ۷۸) برای کنگو و الدور شامرادوف (دقیقه ۱۰) برای ازبکستان
گروه J - ورزشگاه اروهد، کانزاسسیتی
- الجزایر ۳ - اتریش ۳
- گلها: رفیق بلغالی (دقیقه ۴۵) و ریاض محرز (دقایق ۶۰ و ۳+۹۰) برای الجزایر و مارکو آرناتوویچ (دقیقه ۲۸)، مارسل سابیتزر (دقیقه ۵۵) و ساشا کالادزیچ (دقیقه ۶+۹۰) برای اتریش
گروه J - ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس
- اردن یک - آرژانتین ۳
- گلها: موسی التعمری (دقیقه ۵۵) و جیووانی لو سلسو (دقیقه ۱۹)، لائوتارو مارتینس (دقیقه ۳۱ - پنالتی) و لیونل مسی (دقیقه ۸۰) برای آرژانتین
یک شانزدهم نهایی
ورزشگاه سوفای، لسآنجلس - بازی شماره ۷۳:
- آفریقای جنوبی صفر - کانادا یک
- گل: استیون اوستاکیو (دقیقه ۲+۹۰)
دوشنبه، ۸ تیر (۲۹ جون ۲۰۲۶)
ورزشگاه انآرجی، هیوستون - بازی شماره ۷۶:
- برزیل ۲ - ژاپن یک
- گلها: کاسمیرو (دقیقه ۵۶) و مارتینلی (۶+۹۰) برای برزیل و کایشو سانو (دقیقه ۲۹) برای ژاپن
سهشنبه، ۹ تیر (۳۰ جون ۲۰۲۶)
ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست - بازی شماره ۷۴:
- آلمان یک (۳) - پاراگوئه یک (۴)
- گلها: کای هاورتس (دقیقه ۵۴) برای آلمان و خولیو سزار انسیسو (دقیقه ۴۲) برای پاراگوئه
ورزشگاه بیبیویای، نوئوو لئون گوادالوپ - بازی شماره ۷۵:
- هلند یک (۲) - مراکش یک (۳)
- گلها: کودی خاکپو (دقیقه ۷۲) برای هلند و عیسا دیوپ (دقیقه ۱+۹۰) برای مراکش
ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس - بازی شماره ۷۸:
- ساحل عاج یک - نروژ ۲
- گلها: آماد دیالو (دقیقه ۵۹) برای ساحل عاج و آنتونیو نوسا (دقیقه ۳۹) و ارلینگ هالند (دقیقه ۸۶) برای نروژ
چهارشنبه، ۱۰ تیر (یک جولای ۲۰۲۶)
ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی - بازی شماره ۷۷:
- فرانسه ۳ - سوئد صفر
- گلها: کیلیان امباپه (دقایق ۴۵ و ۷۴) و بردلی بارکولا (دقیقه ۵۳)
ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی - بازی شماره ۷۹:
- مکزیک ۲ - اکوادور صفر
- گلها: خولیان کوینونز (دقیقه ۲۲) و رائول خیمنز (دقیقه ۳۱)
- اخراج: پیرو هینکاپیه از اکوادور
ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا - بازی شماره ۸۰:
- انگلستان ۲ - کنگو یک
- گلها: هری کین (دقایق ۷۹ و ۸۶) برای انگلستان و برایان سیپنگا (دقیقه ۷) برای کنگو
ورزشگاه لومن فیلد، سیاتل - بازی شماره ۸۲:
- بلژیک ۳ - سنگال ۲
- گلها: روملو لوکاکو (دقیقه ۸۶) و یوری تیلمانس (دقایق ۸۹ و ۵+۱۲۰ - پنالتی) برای بلژیک و حبیب دیارا (دقیقه ۲۵) و اسماعیلا سار (دقیقه ۵۱) برای سنگال
پنجشنبه، ۱۱ تیر (۲ جولای ۲۰۲۶)
ورزشگاه لیوایز، سانتاکلارا کالیفرنیا - بازی شماره ۸۱:
- آمریکا ۲ - بوسنی و هرزگوین صفر
- گلها: فلورین بالوگون (دقیقه ۳۳) و مالک تیلمن (دقیقه ۸۲)
- اخراج: فلورین بالوگون
ورزشگاه سوفای، لسآنجلس - بازی شماره ۸۴:
- اسپانیا ۳ - اتریش صفر
- گلها: میکل اویارزابال (دقایق ۳۶ و ۸۹) و پدرو پورو (دقیقه ۶۶)
جمعه، ۱۲ تیر (۳ جولای ۲۰۲۶)
ورزشگاه بیاماو فیلد، تورنتو - بازی شماره ۸۳:
- پرتغال ۲ - کرواسی یک
- گلها: کریستیانو رونالدو (دقیقه ۶۸ - پنالتی) و گونچالو راموس (دقیقه ۴+۹۰) برای پرتغال و ایوان پریشیچ (دقیقه ۵۳) برای کرواسی
ورزشگاه بیسی پِلیس، ونکوور - بازی شماره ۸۵:
- سوئیس ۲ - الجزایر صفر
- گلها: بریل امبولو (دقیقه ۱۰) و دان ندویه (دقیقه ۴۷)
ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس - بازی شماره ۸۸:
- استرالیا یک (۲) - مصر یک (۴)
- گلها: امام عاشور (دقیقه ۱۳) برای مصر و محمد هانی (دقیقه ۵۵ - گلبه خودی) برای استرالیا
شنبه، ۱۳ تیر (۴ جولای ۲۰۲۶)
ورزشگاه هارد راک، میامی - بازی شماره ۸۶:
- آرژانتین ۳ - کیپورد ۲
- گلها: لیونل مسی (دقیقه ۲۹)، لیساندرو مارتینس (دقیقه ۹۲) و دینی بورگس (دقیقه ۱۱۱ - گلبهخودی) برای آرژانتین و دروی دوآرته (دقیقه ۵۹) و سیدنی لوپز کابرال (دقیقه ۱۰۳) برای کیپورد
ورزشگاه اروهد، کانزاسسیتی - بازی شماره ۸۷:
- کلمبیا یک - غنا صفر
- گل: دنیل مونیوس آریاس (دقیقه ۱۴)
یک هشتم نهایی:
ورزشگاه انآرجی، هیوستون - بازی شماره ۹۰:
- کانادا صفر – مراکش ۳
- گلها: عزالدین اوناحی (دقایق ۵۰ و ۸۲) و سفیان رحیمی (دقیقه ۸+۹۰)
یکشنبه، ۱۴ تیر (۵ جولای ۲۰۲۶)
ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، فیلادلفیا - بازی شماره ۸۹:
- پاراگوئه صفر – فرانسه یک
- گل: کیلیان امباپه (دقیقه ۷۰ - پنالتی)
ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی - بازی شماره ۹۱:
- برزیل یک – نروژ ۲
- گلها: نیمار (دقیقه ۱۰+۹۰ - پنالتی) و ارلینگ هالند (دقایق ۷۹ و ۹۰) برای نروژ
دوشنبه، ۱۵ تیر (۶ جولای ۲۰۲۶)
ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی - بازی شماره ۹۲:
- مکزیک ۲ – انگلستان ۳
- گلها: خولیان کوینونز (دقیقه ۴۲) و رائول خیمینز (دقیقه ۶۹ - پنالتی) برای مکزیک و جود بلینگام (دقایق ۳۶ و ۳۸) و هری کین (دقیقه ۶۰ - پنالتی) برای انگلستان
- اخراج: جارل کوانسا از انگلستان
ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس - بازی شماره ۹۳:
- پرتغال صفر – اسپانیا یک
- گل: میکل مرینو (دقیقه ۱+۹۰)
سهشنبه، ۱۶ تیر (۷ جولای ۲۰۲۶)
ورزشگاه لومن فیلد، سیاتل -بازی شماره ۹۴:
- آمریکا یک – بلژیک ۴
- گلها: مالک تیلمان (۳۱) برای آمریکا و شارل دکتلار (۹ و ۳۳)، هانس فاناکن (۵۷) و روملو لوکاکو (۳+۹۰) برای بلژیک
ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا - بازی شماره ۹۵:
- آرژانتین ۳ – مصر ۲
- گلها: کریستین رومرو (دقیقه ۷۹)، لیونل مسی (دقیقه ۸۳) و انزو فرناندز (دقیقه ۲+۹۰) برای آرژانتین و یاسر ابراهیم (دقیقه ۱۵) و مصطفی زیکو (دقیقه ۶۷) برای مصر
ورزشگاه بیسی پِلیس، ونکوور - بازی شماره ۹۶:
- سوئیس صفر (۴) – کلمبیا صفر (۳)
یک چهارم نهایی:
پنجشنبه، ۱۸ تیر (۹ جولای ۲۰۲۶)
ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست - بازی شماره ۹۷:
- فرانسه ۲ – مراکش صفر
- گلها: کیلیان امباپه (دقیقه ۶۰) و عثمان دمبله (دقیقه ۶۶)
جمعه، ۱۹ تیر (۱۰ جولای ۲۰۲۶)
ورزشگاه سوفای، لسآنجلس - بازی شماره ۹۸:
- اسپانیا ۲ – بلژیک یک
- گلها: فابیان روئیز (دقیقه ۳۰) و میکل مرینو (دقیقه ۸۸) برای اسپانیا و شارل دکتلاره (دقیقه ۴۱) برای بلژیک
یکشنبه، ۲۱ تیر (۱۲ جولای ۲۰۲۶)
ورزشگاه هارد راک، میامی - بازی شماره ۹۹:
- نروژ یک – انگلستان ۲
- گلها: آندریاس شیلدروپ (دقیقه ۳۶) برای نروژ و جود بلینگام (دقایق ۲+۴۵ و ۹۳) برای انگلستان
ورزشگاه اروهد، کانزاسسیتی - بازی شماره ۱۰۰:
- آرژانتین ۳ – سوئیس یک
- گلها: الکسیس مکآلیستر (دقیقه ۱۰)، خولیان آلوارز (دقیقه ۱۱۲) و لائوتارو مارتینز (دقیقه ۱+۱۲۰) برای آرژانتین و اندویه (دقیقه ۶۷) برای سوئیس
- اخراج: امبولو از سوئیس
نیمه نهایی:
سهشنبه، ۲۳ تیر (۱۴ جولای ۲۰۲۶)
ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس - بازی شماره ۱۰۱:
- فرانسه صفر – اسپانیا ۲
- گلها: میکل اویارزابال (دقیقه ۲۲ - پنالتی) و پدرو پورو (دقیقه ۵۸)
چهارشنبه، ۲۴ تیر (۱۵ جولای ۲۰۲۶)
ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا - بازی شماره ۱۰۲:
- انگلستان یک – آرژانتین ۲
- گلها: آنتونی گوردون (دقیقه ۵۵) برای انگلستان و انزو فرناندز (دقیقه ۸۵) و لائوتارو مارتینز (دقیقه ۲+۹۰) برای آرژانتین
یکشنبه، ۲۸ تیر (۱۹ جولای ۲۰۲۶)
ردهبندی
ورزشگاه هارد راک، میامی - بازی شماره ۱۰۳:
- فرانسه ۴ - انگلستان ۶
- گلها: کیلیان امباپه (دقایق ۴۸ و ۶۶)، بردلی بارکولا (دقیقه ۵۴) و عثمان دمبله (دقیقه ۶+۹۰) برای فرانسه و دکلان رایس (دقیقه ۳)، ازری کنسا (دقیقه ۱۸)، باکایو ساکا (دقایق ۳۷، ۱+۴۵ و ۸۷ - پنالتی) و جود بلینگام (دقیقه ۸+۹۰) برای انگلستان
فینال
ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی - بازی شماره ۱۰۴:
- اسپانیا یک - آرژانتین صفر
- گلها: فران تورس (دقیقه ۱۰۶)
- اخراج: انزو فرناندز از آرژانتین