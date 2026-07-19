عکس: آغاز فصل برداشت رطب از نخلستانهای خرمشهر
عطر رطب تازه در هوای خرمشهر پیچیده است؛ این روزها نخلستانهای این شهر شاهد صحنههای تماشایی از همت نخلدارانی است که با دستهای پینهبسته، خوشههای زرین رطب را از دل نخلها میچینند؛ روایتی از عشق و استقامت در جنوب ایران.
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برچسبها:عکس خبری فصل برداشت رطب نخلستان خرمشهر
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